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24 августа 2017, 16:54 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Пачулия травмировал голеностоп и рискует пропустить Евробаскет-2017

Центровой сборной Грузии и «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия рискует пропустить предстоящий чемпионат Европы из-за травмы голеностопа, сообщает Sportando.

Серьёзность травмы будет оценена в ближайшие несколько дней. Ожидается, что решение об участии Пачулии на Евробаскете-2017 будет принято до конца текущей недели.

В начале августа Пачулия получил в награду от президента Грузии орден Чести. На церемонию награждения, проходившую 7 августа во Дворце президента Грузии, Пачулия принёс с собой кубок НБА.
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