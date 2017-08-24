Пачулия травмировал голеностоп и рискует пропустить Евробаскет-2017

Серьёзность травмы будет оценена в ближайшие несколько дней. Ожидается, что решение об участии Пачулии на Евробаскете-2017 будет принято до конца текущей недели.

В начале августа Пачулия получил в награду от президента Грузии орден Чести. На церемонию награждения, проходившую 7 августа во Дворце президента Грузии, Пачулия принёс с собой кубок НБА.