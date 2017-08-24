Баскетболисты сборной России сыграют с командой Боснии и Герцеговины в отборе ЧМ-2019
МОСКВА, 24 авг —
Р-Спорт. Мужская сборная России по баскетболу сыграет с командой Боснии и Герцеговины в европейском отборочном турнире чемпионата мира 2019 года, который пройдет в Китае.
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Ранее в мае стало известно, что соперниками россиян в квалификации стали команды Франции и Бельгии. В четверг состоялась жеребьевка команд, пробившихся через предварительный раунд квалификации. По ее итогам четвертым соперником сборной России в европейском отборочном турнире чемпионата мира-2019 стала команда Боснии и Герцеговины.
Матчи европейского отборочного турнира пройдут с 23 ноября по 25 февраля. По три лучших команды из каждой группы выйдут в следующий раунд квалификации.
Чемпионат мира в Китае пройдет с 31 августа по 15 сентября.
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