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24 августа 2017, 14:32 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Баскетболисты сборной России сыграют с командой Боснии и Герцеговины в отборе ЧМ-2019

МОСКВА, 24 авг — Р-Спорт. Мужская сборная России по баскетболу сыграет с командой Боснии и Герцеговины в европейском отборочном турнире чемпионата мира 2019 года, который пройдет в Китае.

<em>МОСКВА 24 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Мужская сборная России по баскетболу сыграет с командой Боснии и Герцеговины в европейском отборочном турнире чемпионата мира 2019 года который пройдет в Китае. Увеличить
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Ранее в мае стало известно, что соперниками россиян в квалификации стали команды Франции и Бельгии. В четверг состоялась жеребьевка команд, пробившихся через предварительный раунд квалификации. По ее итогам четвертым соперником сборной России в европейском отборочном турнире чемпионата мира-2019 стала команда Боснии и Герцеговины.

Матчи европейского отборочного турнира пройдут с 23 ноября по 25 февраля. По три лучших команды из каждой группы выйдут в следующий раунд квалификации.

Чемпионат мира в Китае пройдет с 31 августа по 15 сентября.
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