Баскетболисты сборной России сыграют с командой Боснии и Герцеговины в отборе ЧМ-2019

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Ранее в мае стало известно, что соперниками россиян в квалификации стали команды Франции и Бельгии. В четверг состоялась жеребьевка команд, пробившихся через предварительный раунд квалификации. По ее итогам четвертым соперником сборной России в европейском отборочном турнире чемпионата мира-2019 стала команда Боснии и Герцеговины.

Матчи европейского отборочного турнира пройдут с 23 ноября по 25 февраля. По три лучших команды из каждой группы выйдут в следующий раунд квалификации.

Чемпионат мира в Китае пройдет с 31 августа по 15 сентября.