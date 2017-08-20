Сербский баскетболист Теодосич пропустит чемпионат Европы

«К сожалению, травмы Тео не позволят ему подойти к чемпионату Европы полностью готовым. Это решение принято совместно медицинскими службами сборной и “Клипперс”. Мы должны заботиться о здоровье игроков и приняли решение о пропуске турнира. Он много лет выступал за команду и всегда делал это с удовольствием, однако в этот раз одного желания недостаточно», — сообщил Джорджевич, слова которого приводит пресс-служба Федерации баскетбола Сербии.

В составе сборной Сербии Теодосич стал обладателем серебряных медалей Олимпиады-2014, чемпионата мира — 2014 и чемпионата Европы — 2009. По итогам чемпионата мира — 2014 защитник был включен в символическую сборную турнира.