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20 августа 2017, 22:24 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Сербский баскетболист Теодосич пропустит чемпионат Европы

ТАСС, 20 августа. Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Клипперс» и сборной Сербии 30-летний Милош Теодосич пропустит чемпионат Европы. Об этом сообщил главный тренер сербской команды Александр Джорджевич.

«К сожалению, травмы Тео не позволят ему подойти к чемпионату Европы полностью готовым. Это решение принято совместно медицинскими службами сборной и “Клипперс”. Мы должны заботиться о здоровье игроков и приняли решение о пропуске турнира. Он много лет выступал за команду и всегда делал это с удовольствием, однако в этот раз одного желания недостаточно», — сообщил Джорджевич, слова которого приводит пресс-служба Федерации баскетбола Сербии.

В составе сборной Сербии Теодосич стал обладателем серебряных медалей Олимпиады-2014, чемпионата мира — 2014 и чемпионата Европы — 2009. По итогам чемпионата мира — 2014 защитник был включен в символическую сборную турнира.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия), Тель-Авиве (Израиль) и Клуж-Напоке (Румыния).
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