Со Шведом, но без победы. Россия уступила Германии в Гамбурге

Главная сборная страны готовится к главному старту сезона уже без малого четыре недели. Позади сборы в России и два контрольных старта в Петербурге и Казани. И вот после пяти домашних игр, в которых команда Сергея Базаревича одержала четыре победы, пришло время проверить силы на чужой площадке.

Турнир, носящий гордое имя Super Cup, проводится в Германии ежегодно с 1987 года. И российским баскетболистам он отлично знаком. Достаточно сказать, что они являются действующими его чемпионами. Начинать защиту титула им предстояло матчем с хозяевами площадки.

ДАЛЬНОБОЙЩИКИ В ДЕЛЕ

Россия и Германия встречались всего неделю назад в Казани, и тогда хозяева победили за явным преимуществом. Раз за разом торпедируя чужое кольцо с дистанции, россияне закончили игру с перевесом «+29». Но на сей раз все обещало быть по-другому. Теперь уже немцы были в родных стенах, к тому же у них произошли существенные перемены в составе. Причем в сторону усиления. В расположение команды прибыл главный представитель страны в НБА — темнокожий разыгрывающий «Атланты» Деннис Шредер. Еще бундесманшафт усилилась форвардом Даниэлем Тайсом, который со следующего сезона тоже будет играть за океаном, подписав контракт с «Бостоном». А защитник Маодо Ло оправился от травмы.

У России тоже не обошлось без изменений. Главное — пропустивший выезд в Казань из-за травмы Алексей Швед присоединился к команде, зато от услуг Вячеслава Трушкина решено было отказаться. В стартовой пятерке Шведа закономерно не оказалось, но она и без того выглядела внушительно — за мощь отвечали Тимофей Мозгов и примкнувшие к нему Никита Курбанов с Андреем Воронцевичем, а на задней линии вышли два Дмитрия — Хвостов и Кулагин.

Первая половина пролетела на одном дыхании. И, что приятно, с небольшим перевесом сборной России. Гости выглядели чуть изобретательнее в атаке и чуть надежнее в обороне, хотя и не без изъянов. Поначалу россияне, как и на предыдущем турнире, достаточно активно использовали под чужим кольцом Мозгова, но достаточно скоро предъявили немцам свой главный козырь в этом матче. Уже со счета 2:5 Воронцевич попал две «трешки» подряд, а всего до большого перерыва команда Базаревича реализовала девять дальних бросков. В роли снайперов также выступали Хвостов и Михаил Кулагин. А вот Швед в первых четвертях по понятным причинам получал не так много игрового времени.

Очень эффективно действовал в эти 20 минут Курбанов — уже в дебюте матча он отвесил зрелищный блок-шот сопернику. А в конце второй четверти Базаревич удивил немцев, отрядив Никиту опекать Шредера. Главная звезда сборной Германии, к слову, пока еще не до конца нашел общий язык с партнерами — ничего удивительного, он тренируется с ними всего несколько дней и пока не встроен в схемы команды. Индивидуальное мастерство Шредера очевидно, но пользу он пока приносит не всегда. Одну из вспышек его активности погасил как раз «питбуль» Курбанов.

ПРОПУСТИЛИ ЧЕРЕЗ ШРЕДЕР

Немцы не раз пытались накрывать соперников прессингом, но россияне достаточно уверенно из-под него выходили, неплохо двигая мяч в нападении. Но в то время, как из-за дуги Россия палила более чем уверенно, броски с меньшей дистанции летели куда хуже — к большому перерыву набралось всего четыре попадания. Возможно, поэтому нам не удавалось оторваться в счете — он почти все время был более-менее равный.

Чтобы исправить это и чуть перестроить игру, с первых минут во второй половине игры на площадку вышел Швед. Но главным героем третьей четверти суждено было стать не ему. Воронцевич, начавший бомбардирский поход еще на первых минутах, атаковал кольцо охотно и часто, набрал семь очков едва ли не подряд, и обеспечил команде самый заметный перевес по ходу встречи — «+6».

Но немцы не только не дрогнули в этот момент, но и нашли противоядие. Им, конечно, стал Шредер, который набирал обороты с каждой минутой. Освоившись на площадке, подобрав ключи к Курбанову, он начал раз за разом разрывать оборону России. Индивидуальные проходы на сумасшедшей скорости, все более точные передачи — и вот уже этот парень в начале заключительной четверти вывел Германию вперед. А чуть позже и перевалил отметку в два десятка набранных очков.

Россияне по-прежнему здорово комбинировали под чужим кольцом, попадали издали. Несколько моментов были просто изумительными по исполнению — например, после нескольких быстрых передач Мозгов заколотил «гвоздь» из-под кольца. Но при этом в обороне на последних минутах команда выглядела немного тяжеловесной, что никак не позволяло догнать оппонентов. В паре-тройке ситуаций игрокам не хватило хладнокровия, чтобы принять правильные решения в ситуациях, которые должны были завершаться в нашу пользу.

Наиболее реальный момент снова выйти вперед был у россиян на последних секундах, когда после перехвата они бежали в быстрый отрыв, но на этот раз Воронцевичу не удалось перехитрить соперников. Россия потерпела второе поражение в ходе подготовки к Евробаскету, и в субботу вечером сыграет с грозной сборной Сербии.

Super Cup-2017. Гамбург. Германия — РОССИЯ — 79:76 (19:21, 20:20, 17:19, 23:16).