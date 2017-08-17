«К Шведу нужно найти подход». Гомельский — о защитниках сборной России
Пока сборная России продолжает подготовку к Евробаскету, наш эксперт Владимир Гомельский анализирует предварительный состав команды. Сегодня он рассуждает о защитниках.
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Дмитрий ХВОСТОВ
Родился: 21 августа 1989 года (27 лет)
Рост: 190 см
Амплуа: разыгрывающий
Сезон 2016−2017: «Локомотив-Кубань»
Сезон 2017−2018: «Локомотив-Кубань».
Мы помним, как два года назад Хвостов был безусловно лучшим игроком нашей команды на Евробаскете-2015. Он давно в сборной и до сих пор прибавляет. Да, у него был сезон лучше, чем предыдущий, но и последний год Дима провел на очень высоком уровне. Мне нравится такая динамика. Я ведь сам разыгрывающий и многих разыгрывающих видел — основная претензия к Хвостову еще лет шесть тому назад была в том, что он плохо раздавал передачи. Больше такой проблемы нет! Он раздает, и раздает стабильно — как на скорости, так и в позиционном нападении. В общем, Хвостов в настоящий момент — определенно стартовый разыгрывающий нашей команды.
Михаил КУЛАГИН
Родился: 4 августа 1994 года в Москве (23 года)
Рост: 191 см
Амплуа: разыгрывающий/атакующий защитник
Сезон 2016−2017: ЦСКА
Сезон 2017−2018: ЦСКА.
Заметьте — старший из братьев Кулагиных предложение продлить контракт с ЦСКА в этом году не получил. А Миша в армейском клубе остался. Это о много говорит. О перспективах. О потенциале. На турнире в Казани в матче с немцами он забил четыре «трешки» подряд всего за полторы минуты. Против Исландии набрал 20 очков. Да, матчи — товарищеские, но такое выступление — тоже показатель готовности Кулагина к выступлению в сборной. Мне бы хотелось, чтобы Миша лучше руководил игрой как первый номер, но для этого нужен авторитет. Не может он пока поднять голос и сказать Мозгову и Шведу: «Ты идешь туда, ты туда, и ждите — получите мяч, когда я так решу!». Но
Дмитрий КУЛАГИН
Родился: 1 июля 1992 года в Москве (25 лет)
Рост: 197 см
Амплуа: атакующий защитник
Сезон 2016−2017: ЦСКА
Сезон 2017−2018: пока без клуба.
Сильные стороны Димы налицо. Атлетизм. Высочайшая техника — с мячом может сделать любой фокус не хуже Аарона Джексона. Не боится брать ответственность на себя —
Виталий ФРИДЗОН
Родился: 14 октября 1985 года в Клинцах (31 год)
Рост: 195 см
Амплуа: атакующий защитник
Сезон 2016−2017: ЦСКА
Сезон 2017−2018: ЦСКА.
Фридзон забил 18 очков финнам в
Евгений БАБУРИН
Родился: 4 июля 1987 года в Нижнем Новгороде (30 лет)
Рост: 190 см
Амплуа: разыгрывающий/атакующий защитник
Сезон 2016−2017: «Локомотив-Кубань»
Сезон 2017−2018: «Локомотив-Кубань».
У Бабурина — прекрасный бросок. Ему все равно, откуда угрожать кольцу — и с восьми, и с девяти метров он бьет и попадает. Я жду, когда Женя
Максим КОЛЮШКИН
Родился: 11 декабря 1990 года в
Рост: 192 см
Амплуа: разыгрывающий/атакующий защитник
Сезон 2016−2017: «Автодор»
Сезон 2017−2018: «Автодор».
Разочарован последним сезоном Максима — но понимаю, что его вины в этом нет. Скорее, он просто попал к тренеру, который ему не так доверял, как хотелось бы. А ведь мы помним Колюшкина по «Локомотиву-Кубани»! Наравне с Шведом он, возможно, наш самый прыгучий защитник — его данки всегда выглядят эффектно. Мне нравятся его скорость и решения, которые он на этой скорости принимает. В позиционном нападении Максим смотрится хуже — передачи в центр с позиции первого номера от него не дождешься. Но над этим еще можно работать — возраст позволяет.
Алексей ШВЕД
Родился: 16 декабря 1988 года в Белгороде (28 лет)
Рост: 198 см
Амплуа: разыгрывающий/атакующий защитник
Сезон 2016−2017: «Химки»
Сезон 2017−2018: «Химки».
Швед провел результативный и впечатляющий сезон. Его усилиями — хотя, конечно, тут и партнеры помогли, и тренер очень старался — «Химки» вернулись в Евролигу. Леша относится к той категории игроков, у которых если пошел бросок — держать их нереально. Швед легко, непринужденно, и, что хочется отметить отдельно, — красиво сам для себя создает моменты для атаки. Он одинаково опасен как при бросках с дальней дистанции, так и со средней, и в проходах. Индивидуально сильнейший баскетболист России! Однако Леша далеко не всегда остается командным игроком (несмотря на большое количество передач в «Химках»). Плюс сказывается характер: он может обидеться на кого угодно — судью, соперника, своего тренера — и в этом случае начинает на площадке выпендриваться, что его вовсе не красит. И тем не менее, сборной он очень нужен. Тут даже не к Алексею просьба, а к Сергею Базаревичу — чтобы нашел подход к этому игроку, правильно использовал его сильные качества и скрывал слабые. Из слабых главное — индивидуальные действия в обороне. Защищаться персонально Швед не любит и не умеет.
Вячеслав ЗАЙЦЕВ
Родился: 28 августа 1989 года в
Рост: 190 см
Амплуа: разыгрывающий
Сезон 2016−2017: «Химки»
Сезон 2017−2018: «Химки».
Если Швед и Дима Кулагин — комбогарды, которые могу играть как первого, так и второго номера, то Зайцев на позиции атакующего защитника выступать не может. Слава — чистый разыгрывающий. И в этом качестве к нему та же претензия, которая была
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