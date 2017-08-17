Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30716379/
17 августа 2017, 18:39 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Трушкин не сыграет за сборную России на Евробаскете-2017, Швед вернулся в состав

Форвард Владислав Трушкин покинул расположение сборной России перед её отъездом на товарищеский турнир в Германии. Тренерский штаб принял решение не включать игрока в заявку команды на Евробаскет-2017.

Форвард Владислав <span class=error>Трушкин</span> покинул расположение сборной России перед её отъездом на товарищеский турнир в Германии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вместе со сборной в Германию полетел защитник Алексей Швед, сообщает сайт РФБ. Он продолжает восстанавливаться от травмы голеностопа, но тренеры надеются на его участие в матчах турнира.

Всего в расположении сборной осталось 14 игроков: Семён Антонов, Евгений Бабурин, Андрей Воронцевич, Андрей Зубков, Владимир Ивлев, Станислав Ильницкий, Максим Колюшкин, Дмитрий Кулагин, Михаил Кулагин, Никита Курбанов, Тимофей Мозгов, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов и Алексей Швед.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Белорусы проиграли болгарам в матче квалификации баскетбольного чемпионата мира

Белорусы проиграли болгарам в матче квалификации баскетбольного чемпионата мира

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси проиграли команде Болгарии в предпоследнем матче первого этапа квалификации чемпионата мира-2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?