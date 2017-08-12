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12 августа 2017, 20:41 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

РФБ представила лучшие моменты матча Россия — Германия

Официальный канал Российской федерации баскетбола в YouTube представил видеоролик, посвящённый лучшим моментам матча между сборными России и Германии, который состоялся сегодня, в Казани.

Подопечные Сергея Базаревича добились в этом матче убедительной победы, разгромив соперника с разницей в 29 очков — 89:60. Самым результативным игроком в составе сборной России стал центровой Тимофей Мозгов, записавший в актив 15 очков.
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