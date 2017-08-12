ЧЕ-2017 (U-16). Девушки. Сборная Беларуси в заключительном матче разгромила румынок, но выбыла из элиты

Несмотря на победу, наша команда выбыла из элиты, ведь по регламенту сильнейший дивизион покидают дружины, которые финишируют на 14-й, 15-й и 16-й позициях.

Беларусь (U-16) — Румыния (U-16) — 57:33 (16:6, 16:8, 10:11, 15:8)