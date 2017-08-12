Белорусские баскетболисты обыграли швейцарцев на юношеском первенстве Европы

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В матче второго тура предварительной группы А белорусы переиграли сверстников из Швейцарии со счетом 74:68 (20:10, 9:10, 17:18, 28:30). На старте соревнований в болгарской столице подопечные Александра Подерачева уступили команде Греции — 60:101. Сегодня белорусские баскетболисты встретятся со сборной Исландии, которая уже одержала две крупные виктории над швейцарцами — 80:60 и 67:45. Положение команд после двух игровых дней: Греция — 4 очка, Исландия — 4, Бельгия — 3, Беларусь — 3, Швейцария — 2, Румыния — 2.

После завершения первого этапа борьбу за 3 путевки в элитный дивизион продолжат по две лучшие команды из четырех предварительных групп.

Сборная Беларуси, составленная из 16-летних баскетболисток, не смогла удержаться в компании сильнейших команд континента. На турнире во французском Бурже белоруски в упорной борьбе проиграли команде Литвы — 62:66 (13:18, 17:21, 22:15, 10:12). Сегодня белоруски проведут заключительный поединок за 15−16-е итоговые места против сверстниц из Румынии, которые также покидают элитный дивизион. Команды Нидерландов и Литвы поспорят за право остаться в группе сильнейших. Сборные Франции и Венгрии, уже обеспечившие себе повышение в классе, встретятся в игре за первое место, а баскетболистки Италии и Латвии разыграют третий пропуск в элиту.

В ирландском Дублине баскетболистки юниорской сборной Беларуси (U-18) накануне уступили в четвертьфинале соперницам из Польши — 53:70 (14:14, 9:26, 19:20, 11:10) и потеряли шанс поспорить за выход в группу сильнейших дружин в этой возрастной категории. Сегодня белоруски проведут первый поединок в утешительном турнире за 5−8-е места против сборной Израиля. В случае успеха в сегодняшней встрече команда Валентины Навойчик 13 августа сыграет с победителем матча между баскетболистками Португалии и Румынии.