Кириленко: У сборной России прослеживаются контуры основного состава на Евробаскет
МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. У баскетбольной сборной России вырисовываются контуры основного состава, который будет выступать на чемпионате Европы в сентябре. Об этом ТАСС рассказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
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Сборная России со счетом 84:69 одержала победу над командой Венгрии в матче международного товарищеского турнира в Казани, который проходит на арене «Баскет-Холл».
«Поздравляю с первой победой в Казани — сегодня сборная смотрелась гораздо лучше, чем в предыдущей встрече с Израилем. Команда играла уверенно и весь матч диктовала сопернику свои условия. Ребята уже выглядят свежее и победили заслуженно. Явно прослеживаются контуры основного состава», — сказал Кириленко.
Самым результативным игроком матча стал центровой российской сборной Тимофей Мозгов, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин». Он набрал 20 очков, сделал пять подборов и отдал одну результативную передачу. В следующем матче турнира россияне сыграют с немцами. Венгры встретятся с исландцами. Обе игры пройдут 12 августа.
«Хочу отметить Тимофея Мозгова, который сегодня сыграл гораздо активнее, чем в
Турнир в Казани с участием четырех сборных завершится 13 августа. «А вообще турнир очень толковый. Сейчас все эти команды находятся
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