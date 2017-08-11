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11 августа 2017, 21:55 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Кириленко: У сборной России прослеживаются контуры основного состава на Евробаскет

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. У баскетбольной сборной России вырисовываются контуры основного состава, который будет выступать на чемпионате Европы в сентябре. Об этом ТАСС рассказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

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Сборная России со счетом 84:69 одержала победу над командой Венгрии в матче международного товарищеского турнира в Казани, который проходит на арене «Баскет-Холл».

«Поздравляю с первой победой в Казани — сегодня сборная смотрелась гораздо лучше, чем в предыдущей встрече с Израилем. Команда играла уверенно и весь матч диктовала сопернику свои условия. Ребята уже выглядят свежее и победили заслуженно. Явно прослеживаются контуры основного состава», — сказал Кириленко.

Самым результативным игроком матча стал центровой российской сборной Тимофей Мозгов, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин». Он набрал 20 очков, сделал пять подборов и отдал одну результативную передачу. В следующем матче турнира россияне сыграют с немцами. Венгры встретятся с исландцами. Обе игры пройдут 12 августа.

«Хочу отметить Тимофея Мозгова, который сегодня сыграл гораздо активнее, чем в Санкт-Петербурге. Думаю, что интересная игра будет завтра. Сборная Германии — это та команда, которая рассчитывает на хорошее выступление на Евробаскете», — сказал президент РФБ.

Турнир в Казани с участием четырех сборных завершится 13 августа. «А вообще турнир очень толковый. Сейчас все эти команды находятся где-то в середине своей подготовки. Именно на таких турнирах нужно набирать хорошую форму, выходить на свой истинный уровень», — сказал Кириленко.
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