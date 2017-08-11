Мозгов уничтожил венгров. Россия победила в Казани

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РОССИЯ — Венгрия — 84:69 (27:16, 22:19, 19:19, 16:15)

Р: Мозгов (20), Курбанов (14), Д. Кулагин (14), Фридзон (11), Зубков (9), Воронцевич (8).

В: Войвода (18), Перл (12), Аллен (9).

За час до матча на паркете «Баскет-холла» бурлит натуральное шоу. Только наблюдают за всем этим с трибун от силы человек 40. В угоду телевидению организаторы решили поставить матч сборной России на 17.00, хотя в 19.00 народу было бы куда больше. Германия, Венгрия и Исландия заинтересовали в Казани только самую баскетбольную публику. О чем уж говорить, если даже «Реал», ЦСКА и «Фенербахче» собирают здесь чуть больше половины арены?

— Надеюсь, что зрители подойдут, — бодро сказал президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко на церемонии открытия и услышал аплодисменты в ответ.

К стартовому спорному публики стало больше, но не намного.

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ВРЕМЯ МОЗГОВА

Как оказалось, в тишине на трибунах есть и свои плюсы.

— Играем еще раз тоже самое, — говорит спокойным голосом Сергей Базаревич, хотя наши атакуют в дальнее от журналистских мест кольцо, и Дмитрий Кулагин выходит из-под заслона наверху.

— Хорошо, хорошо, парни! — подбадривает партнеров капитан Фридзон. Да и само единение команды с трибунами такое тесное и непринужденное, что кажется, словно это не национальная команда России, а друзья по школьной площадке.

В отсутствии Шведа роль первой скрипки взял на себя Тимофей Мозгов. У венгров просто не было ресурсов, чтобы остановить нашего центра под кольцом. Если он получал мяч в «краске» — то это либо фол, либо гол, а с доставкой особых проблем не возникало. 10 очков Мозгов набрал за первые пять минут стартовой четверти и спокойно пошел на скамейку. Поняв, что этот вариант безотказен, творческая натура Базаревича словно стал искать новый ход.

Две тенденции в игре наших бросились в глаза особенно ярко. Во-первых — никаких изоляций и игры один в один с бросками через руки. Базаревич требует комбинационный баскетбол с множеством заслонов и входов. Хитрых скидок было какое-то немыслимое количество, а главное, что партнеры ждали этого, а не вылавливали мяч с трибун, как в последней игре против Израиля в Петербурге. К сожалению, «трешки» наши выбросили с процентом 29, но хватило и этого.

Второе — в защите сборная приготовила сразу несколько ловушек. Были и специальные ситуации с выводом на бросок игрока, не обладающего стабильным процентом попаданий. Был и неожиданный прессинг буквально от чужого кольца.

Венгрия какое-то время держалась за счет Войводы и индивидуальных вспышек на дуге, но в целом хозяева могли добавить в любую секунду.

«ВЫПУСКАЙ ТРУШКИНА»

Уйдя в комфортные «плюс 20», Базаревич начал играть очень широкой ротацией. Без Воронцевича, Курбанова и особенно Мозгова в атаке все пошло куда туже, но в защите Антонов и Зубков выкладывались по полной, поэтому основательную погоню гости так и не организовали.

Казанская публика требовала у тренера выпустить на площадку местного воспитанника Владислава Трушкина, но Базаревич и не думал угождать трибунам. Он словно специально смотрел за тем, как команда будет выпутываться из сложной ситуации, даже не беря тайм-аут, когда ситуация вроде бы требовала. Полетела «трешка» у Войводы, а это всегда опасно, но других помощников у лидера венгров не нашлось — 84:69. Максимум, чего добился снайпер — приз самому ценному игроку своей команды. У наших лучшим признали Никиту Курбанова.

— Хорошая, нужная победа, — отметил Тимофей Мозгов. — Дальше будет тяжелее. Главное не расслабляться — три игры подряд. Мы неплохо двигали мяч, как нам сказал тренер, но нам есть где прибавлять и в нападении и в защите.

— Не ровно играли, но многие моменты порадовали. Мы сделали 20 передач, — подчеркнул Сергей Базаревич. — Их было больше, если бы мы забили открытые броски. Баланс мы приобретаем. Игроки показали то, над чем мы работали. Это радует. Многим не хватает кондиций, сказывается нагрузка. Может промахи от этого. Порадовал Мозгов, верим, что он поможет нам. Венгры умеют играть, они здорово прошли квалификацию сильно. Меня расстраивает, что на трибунах не много зрителей. В чемпионате всегда жалуются, что играет много иностранцев… Вот! Приходите и смотрите — здесь все россияне.

В субботу сборная России сыграет с Германией.

Артур Еникеев

из Казани.