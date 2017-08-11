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11 августа 2017, 19:59 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Российские баскетболисты обыграли венгров в товарищеском матче

ТАСС, 11 августа. Мужская сборная России по баскетболу со счетом 84:69 одержала победу над командой Венгрии в матче международного товарищеского турнира в Казани. Игры соревнований проходят на арене «Баскет-Холл».

Самым результативным игроком матча стал центровой российской сборной Тимофей Мозгов набравший 20 очков. Увеличить
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Самым результативным игроком матча стал центровой российской сборной Тимофей Мозгов, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин». Он набрал 20 очков, сделал пять подборов и отдал одну результативную передачу.

В следующем матче турнира россияне сыграют с немцами. Венгры встретятся с исландцами. Обе игры пройдут 12 августа.

Турнир в Казани с участием четырех сборных завершится 13 августа. Соревнования являются очередным этапом подготовки команды России к чемпионату Европы, который пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды из группы выйдут в плей-офф.
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Новости Чемпионата мира, Европы

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