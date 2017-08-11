Российские баскетболисты обыграли венгров в товарищеском матче

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Самым результативным игроком матча стал центровой российской сборной Тимофей Мозгов, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин». Он набрал 20 очков, сделал пять подборов и отдал одну результативную передачу.

В следующем матче турнира россияне сыграют с немцами. Венгры встретятся с исландцами. Обе игры пройдут 12 августа.