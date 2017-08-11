Сборная России: без лидеров, но с командой!

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Страшно подумать, но после того эпичного броска Джона Роберта Холдена в Мадриде прошло уже 10 лет! Тогда сборная России, ведомая нынешним президентом федерации Андреем Кириленко, взяла последнее европейское золото в убийственном по драматизму матче против испанцев. Сейчас подготовка сборной России к Евробаскету-2017 вышла на финишную прямую, и пора бы задуматься о повторении успеха. Уверен, что руководство в глубине души мыслит только такими категориями.

С ПОЧИНОМ!

«Сейчас команда под нагрузками. Ей надо играть. Играть много, давая пищу для размышления тренерам и болельщикам», — это основной посыл специалистов. За те считаные недели, что остаются до главного старта года, тренерскому штабу нужно определиться с лидерами, наиграть комбинации и поймать свою волну.

Андрей Кириленко обещал, что сборная будет ездить по стране, и сдержал слово. На прошлой неделе был Петербург, а сейчас Казань. Самолет сборной прибыл в столицу Татарстана в четверг утром на час раньше запланированного. Главная команда страны еще никогда в своей истории не играла в «Баскет-холле», поэтому ее в городе ждали. Уже накануне маскот УНИКСа ходил по казанским улицам, зазывая зрителей на трибуны, ведь босс казанцев Евгений Богачев обещал три аншлага. Думаю, что свободный вход станет здесь отличным подспорьем.

Однако первая новость из стана команды была совсем не из радостных. Главная звезда нашей сборной — Алексей Швед — не прилетел в Казань. Причем сначала говорилось о простуде, а позже уже о поврежденном голеностопе. Неоднозначные мысли сами лезут в голову, но надеемся, главный тренер Сергей Базаревич ответит на все вопросы. Все-таки Швед — это главная атакующая сила команды. Да, пятерка без его участия играет, как правило, в более комбинационный баскетбол, но Швед — звезда, которая не боится взять на себя ответственность за бросок в любой атаке. Но даже без Алексея и травмировавшегося еще раньше Сергея Карасева сборная России собрала сильнейший состав за последнее время. В строю: Мозгов, Воронцевич, Курбанов, Фридзон. Нашлось место в составе и единственному представителю УНИКСа Владиславу Трушкину. У этой команды отличный баланс и богатый опыт.

Россия выиграла 14 матчей подряд, но в Петербурге против Израиля вышел натуральный провал: мяч валился из рук, кольцо выплевывало все мячи, в защите были огромные дыры.

— Иногда слишком хорошая атмосфера в команде приводит к таким вещам. Да и в тренерском штабе все было слишком хорошо. Хотя мы понимали, что это далеко не так, — объясняет главный тренер. — Нам много над чем надо работать. Может быть, это и хорошо — наконец проиграть, — сказал Базаревич после матча.

Вот и увидим, как отреагировала команда.

КТО В СОПЕРНИКАХ?

Баскетбольная сборная России проводит матчи в Казани во второй раз. Первый случился 31 августа 2006 года в квалификации к Евробаскету против венгров. Это был первый официальный поединок тренера Дэвида Блатта в сборной России. Наши тогда выиграли — 82:62, а Джон Роберт Холден забил 21 очко.

На сей раз в Казань удалось заманить Германию, Исландию и Венгрию. Понятно, что за победу на Евробаскете эти команды биться не будут, но как минимум там выступят, а это говорит о многом. Поскольку нашей сборной нужно искать свою игру, так что спарринги неплохие. За Германию, скажем, играет разыгрывающий «Атланты Хоукс» Деннис Шредер, который на очень хорошем счету в НБА. А в составе сборной Венгрии приедет лучший защищающийся Евролиги Адам Ханга из «Басконии».

В составе сборной России 14 игроков: Семен Антонов, Евгений Бабурин, Андрей Воронцевич, Андрей Зубков, Владимир Ивлев, Станислав Ильницкий, Максим Колюшкин, Дмитрий Кулагин, Михаил Кулагин, Никита Курбанов, Тимофей Мозгов, Владислав Трушкин, Виталий Фридзон и Дмитрий Хвостов.

Расписание матчей сборной России в Казани

Россия — Венгрия (11 августа, 17.00)

Россия — Германия (12 августа, 13.00)

Россия — Исландия (13 августа, 12.30).

Артур ЕНИКЕЕВ

из Казани.