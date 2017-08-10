Баскетболист сборной Испании Льюль пропустит чемпионат Европы из-за травмы
ТАСС, 10 августа. Защитник мадридского баскетбольного клуба «Реал» и сборной Испании Серхио Льюль пропустит чемпионат Европы
из-за травмы связок коленного сустава. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.
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Льюль получил травму 9 августа во время контрольного матча между сборными Испании и Бельгии (71:89). По заключению медиков, он пропустит
По итогам Евролиги-2016/17 Льюль был признан самым ценным игроком турнира, в среднем за матч набирая 16,5 очка, совершая 1,8 подбора и 5,9 передачи. Испанец является трехкратным чемпионом Европы, бронзовым и серебряным призером Олимпийских игр.
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