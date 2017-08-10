Дэвид Блатт: «Россия способна выиграть медали Евробаскета-2017»

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Самый успешный тренер в истории сборной России по баскетболу — Дэвид Блатт — посетил Москву. Титулованный специалист провел два дня на «Экспо-Баскете» — принял участие в матче, посвященном 10-летию победы мужской команды на чемпионате Европы, раздал множество автографов и сфотографировался со всеми желающими.

В перерывах между автограф-сессиями и встречами с давними коллегами и друзьями 58-летний тренер дал интервью корреспонденту «Известий» Тимуру Ганееву.

— Дэвид, находясь в отпуске, вы решили на несколько дней прилететь в Москву и встретиться со своими бывшими игроками. Долго думали над предложением посетить «Экспо-Баскет»?

— Не думал ни минуты. Сразу дал согласие и через несколько минут уже покупал билеты в Москву. Я очень рад был повидаться с чемпионским составом 2007 года, своими друзьями. У нас был великолепный коллектив — не преувеличу, если скажу, что мы были единым целым, одной семьей. Я могу бесконечно говорить о том турнире, в деталях помню все игры, а финальный матч с Испанией могу восстановить по минутам.

— В чем была сила той сборной?

— У нас было отличное сочетание опытных и молодых игроков, мы показали очень умный, интеллектуальный, атлетичный баскетбол. У нас были и ролевые игроки, и звезда мирового уровня Андрей Кириленко. Отмечу, что, помимо своего таланта, Андрей обладает замечательным характером, а это очень важно для лидера коллектива. Также отмечу Виктора Хряпу и Сергея Моню — это очень сильные личности. Также у нас был Захар Пашутин со своим опытом и знанием игры, великолепный разыгрывающий Джон Роберт Холден, Петр Самойленко, Антон Понкрашов и сильные центровые Никита Моргунов и Алексей Саврасенко… Хочу отметить всех игроков того Евробаскета. Мы были очень сбалансированной командой, могли выигрывать матчи нападением, но могли и защитой. Это уникально, так как другие мои команды были сильны либо в одном, либо в другом компоненте.

— Можете вспомнить самый смешной момент Евробаскета-2007?

— В первой игре чемпионата мы играли против сборной Сербии. Их тренер на пресс-конференции не сомневался, что они нас обыграют. Более того, он сказал такую фразу: «Если мы проиграем, то все тренеры в истории югославского баскетбола перевернутся в своих гробах». Мы выиграли тот матч, и после этого я спрашивал представителей сербской команды, как там их заслуженные тренеры. (Смеется.).

— Успех на Евробаскете-2007 — ваше главное достижение у руля сборной России?

— Вы знаете, что со сборной России я выиграл еще бронзу Олимпийских игр — 2012 и бронзу Евробаскета-2011. Это отличные результаты, которыми я горжусь. Единственное, о чем я немного жалею, так это о полуфинальной игре с Испанией на Играх-2012 в Лондоне. Мы были очень близки к тому, чтобы выйти в финал и сразиться с американцами, но испанцы взяли у нас реванш за поражение в финале Евробаскета-2007. В остальном я с удовольствием вспоминаю те шесть лет, которые провел во главе сборной России. Это было чудесное время.

— Многие болельщики ждут, что вы когда-нибудь вернетесь на пост тренера нашей сборной…

— А зачем? Сейчас у России есть великолепный тренер — Сергей Базаревич. Это мой большой друг, тренер очень высокой категории, великий в прошлом баскетболист. Надеюсь, что ему удастся привести сборную России к медалям Евробаскета и Олимпийских игр.

— На ваш взгляд, сборной России по силам выиграть чемпионат Европы 2017 года?

— В распоряжении Базаревича очень сильные игроки. Швед — один из лучших защитников Европы, очень большой талант, который с годами становится всё сильнее и сильнее. Мозгов — один из лучших центровых Европы. Даже несмотря на его не самый удачный сезон в составе «Лейкерс», в этом мало кто сомневается. Также у вас есть игроки ЦСКА — Андрей Воронцевич, Виталий Фридзон, Никита Курбанов, Семен Антонов, Михаил и Дмитрий Кулагины. Они играют под давлением целый год и способны взять игру на себя в решающий момент матча. Есть и еще целый ряд классных игроков. Поэтому я верю в сборную России на Евробаскете.

— Ваш прогноз?

— Во-первых, сборная России отберется на чемпионат мира — 2019. Во-вторых, думаю, что команда способна выиграть медали. Конечно, делать прогнозы на такие турниры сложно. Евробаскет очень непредсказуем.

— В числе лидеров сборной вы назвали Семена Антонова. Если не ошибаюсь, именно вы открыли этого игрока?

— Семен — отличный игрок и замечательный парень. Действительно, когда я первый раз вызвал его в сборную, многие журналисты и коллеги крутили пальцем у виска. «Кто этот парень?» — часто спрашивали у меня. Не хочу преувеличивать свой вклад в карьеру Антонова, но я уже тогда понял, что он игрок очень высокого уровня. Не исключаю, что в ближайшие два-три года он станет одним из ключевых игроков ЦСКА.

— Кого-то из баскетболистов сборной России вы пытались звать в «Дарушафаку» (с лета 2016 года Блатт руководит стамбульским клубом. — «Известия»)?

— Интерес к российским игрокам у меня был, особенно прошлым летом. Но я не могу называть конкретные фамилии.

— Этим летом появилась информация, что вы можете возглавить «Химки». Это соответствует действительности?

— Скажу так: я разговаривал с представителями российских клубов, но еще в мае принял решение, что продолжу тренировать «Дарушафаку». Я не люблю бросать проекты на середине пути. В прошлом сезоне мы с ходу вышли в плей-офф Евролиги, оставив за бортом восемь очень сильных клубов. В плей-офф навязали достойную борьбу «Реалу», но всё же уступили им дорогу в «Финал четырех». В полуфинале турецкой лиги мы уступили победителю Евролиги — «Фенербахче». Поэтому в новом сезоне я хочу выиграть трофей с «Дарушафакой».

— Многие связывали ваш уход из «Дарушафаки» с тем, что клуб не будет играть в Евролиге-2017/18?

— В Евролиге было бы очень интересно, но обстоятельства сложились таким образом, что клуб будет выступать в еврокубке. Надеюсь, что мы выиграем турнир и квалифицируемся в Евролигу-2018/19. Мы способны на это.

— Если «Дарушафака» — фаворит еврокубка, то кто фаворит Евролиги?

— «Фенербахче» и ЦСКА. Это два самых укомплектованных клуба континента. Армейцы после ухода Милоша Теодосича нашли ему равноценную замену. Серхио Родригес — выдающийся игрок, который не нуждается в представлении. «Фенербахче» также был активен и в межсезонье, получив очень качественных игроков (Марко Гудурич, Николо Мелли, Джейсон Томпсон. — «Известия»). Считаю, что они не стали слабее после потери Богдана Богдановича и Экпе Удоха.