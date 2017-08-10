Дэвид Блатт: Россия способна выиграть медали Евробаскета-2017
Главный тренер «Дарушафаки», победитель чемпионата Европы и призер Игр-2012 во главе нашей сборной — о силе подопечных Сергея Базаревича, прогрессе Семена Антонова и фаворитах Евролиги-2017/18.
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Самый успешный тренер в истории сборной России по баскетболу — Дэвид Блатт — посетил Москву. Титулованный специалист провел два дня на «Экспо-Баскете» — принял участие в матче, посвященном 10-летию победы мужской команды на чемпионате Европы, раздал множество автографов и сфотографировался со всеми желающими.
В перерывах между
— Дэвид, находясь в отпуске, вы решили на несколько дней прилететь в Москву и встретиться со своими бывшими игроками. Долго думали над предложением посетить «Экспо-Баскет»?
— Не думал ни минуты. Сразу дал согласие и через несколько минут уже покупал билеты в Москву. Я очень рад был повидаться с чемпионским составом 2007 года, своими друзьями. У нас был великолепный коллектив — не преувеличу, если скажу, что мы были единым целым, одной семьей. Я могу бесконечно говорить о том турнире, в деталях помню все игры, а финальный матч с Испанией могу восстановить по минутам.
— В чем была сила той сборной?
— У нас было отличное сочетание опытных и молодых игроков, мы показали очень умный, интеллектуальный, атлетичный баскетбол. У нас были и ролевые игроки, и звезда мирового уровня Андрей Кириленко. Отмечу, что, помимо своего таланта, Андрей обладает замечательным характером, а это очень важно для лидера коллектива. Также отмечу Виктора Хряпу и Сергея Моню — это очень сильные личности. Также у нас был Захар Пашутин со своим опытом и знанием игры, великолепный разыгрывающий Джон Роберт Холден, Петр Самойленко, Антон Понкрашов и сильные центровые Никита Моргунов и Алексей Саврасенко… Хочу отметить всех игроков того Евробаскета. Мы были очень сбалансированной командой, могли выигрывать матчи нападением, но могли и защитой. Это уникально, так как другие мои команды были сильны либо в одном, либо в другом компоненте.
— Можете вспомнить самый смешной момент Евробаскета-2007?
— В первой игре чемпионата мы играли против сборной Сербии. Их тренер на
— Успех на Евробаскете-2007 — ваше главное достижение у руля сборной России?
— Вы знаете, что со сборной России я выиграл еще бронзу Олимпийских игр — 2012 и бронзу Евробаскета-2011. Это отличные результаты, которыми я горжусь. Единственное, о чем я немного жалею, так это о полуфинальной игре с Испанией на Играх-2012 в Лондоне. Мы были очень близки к тому, чтобы выйти в финал и сразиться с американцами, но испанцы взяли у нас реванш за поражение в финале Евробаскета-2007. В остальном я с удовольствием вспоминаю те шесть лет, которые провел во главе сборной России. Это было чудесное время.
— Многие болельщики ждут, что вы
— А зачем? Сейчас у России есть великолепный тренер — Сергей Базаревич. Это мой большой друг, тренер очень высокой категории, великий в прошлом баскетболист. Надеюсь, что ему удастся привести сборную России к медалям Евробаскета и Олимпийских игр.
— На ваш взгляд, сборной России по силам выиграть чемпионат Европы 2017 года?
— В распоряжении Базаревича очень сильные игроки. Швед — один из лучших защитников Европы, очень большой талант, который с годами становится всё сильнее и сильнее. Мозгов — один из лучших центровых Европы. Даже несмотря на его не самый удачный сезон в составе «Лейкерс», в этом мало кто сомневается. Также у вас есть игроки ЦСКА — Андрей Воронцевич, Виталий Фридзон, Никита Курбанов, Семен Антонов, Михаил и Дмитрий Кулагины. Они играют под давлением целый год и способны взять игру на себя в решающий момент матча. Есть и еще целый ряд классных игроков. Поэтому я верю в сборную России на Евробаскете.
— Ваш прогноз?
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— В числе лидеров сборной вы назвали Семена Антонова. Если не ошибаюсь, именно вы открыли этого игрока?
— Семен — отличный игрок и замечательный парень. Действительно, когда я первый раз вызвал его в сборную, многие журналисты и коллеги крутили пальцем у виска. «Кто этот парень?» — часто спрашивали у меня. Не хочу преувеличивать свой вклад в карьеру Антонова, но я уже тогда понял, что он игрок очень высокого уровня. Не исключаю, что в ближайшие
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— Интерес к российским игрокам у меня был, особенно прошлым летом. Но я не могу называть конкретные фамилии.
— Этим летом появилась информация, что вы можете возглавить «Химки». Это соответствует действительности?
— Скажу так: я разговаривал с представителями российских клубов, но еще в мае принял решение, что продолжу тренировать «Дарушафаку». Я не люблю бросать проекты на середине пути. В прошлом сезоне мы с ходу вышли в
— Многие связывали ваш уход из «Дарушафаки» с тем, что клуб не будет играть в Евролиге-2017/18?
— В Евролиге было бы очень интересно, но обстоятельства сложились таким образом, что клуб будет выступать в еврокубке. Надеюсь, что мы выиграем турнир и квалифицируемся в Евролигу-2018/19. Мы способны на это.
— Если «Дарушафака» — фаворит еврокубка, то кто фаворит Евролиги?
— «Фенербахче» и ЦСКА. Это два самых укомплектованных клуба континента. Армейцы после ухода Милоша Теодосича нашли ему равноценную замену. Серхио Родригес — выдающийся игрок, который не нуждается в представлении. «Фенербахче» также был активен и в межсезонье, получив очень качественных игроков (Марко Гудурич, Николо Мелли, Джейсон Томпсон. — «Известия»). Считаю, что они не стали слабее после потери Богдана Богдановича и Экпе Удоха.
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