Пре-квалификация ЧМ-2019. Мужская сборная Беларуси одолела команду Португалии

Беларусь — Португалия — 78:75 (26:10, 10:23, 17:16, 25:26)

Беларусь: Корж (2), Ситник (0), Мещеряков (5 + 8 подб.), Параховский (16 + 9 подб. + 3 перехвата), Лютыч (16 + 7 подб.), Татур (0), Полещук (12 + 5 подб.), Вабищевич (2 + 3 подб. + 6 пас.), Кудрявцев (12 + 3 подб. + 4 паса), Семенюк (11), Белянков (н.в.), Овсепян (2).



Группа «С»: Болгария — 4 (2), БЕЛАРУСЬ — 3 (2), Португалия — 2 (2).



Команды на этой стадии проведут между собой по два матча в формате «дома и в гостях». По две лучшие сборные из каждой группы получат путевки в первый раунд европейской квалификации планетарного форума.



Расписание матчей сборной Беларуси:

16 августа. Беларусь — Болгария

19 августа. Португалия — Беларусь.