Пре-квалификация ЧМ-2019. Мужская сборная Беларуси одолела команду Португалии
Мужская сборная Беларуси обыграла команду Португалии в матче 2-го тура
пре-квалификации чемпионата мира-2019 — 78:75.
Беларусь — Португалия — 78:75 (26:10, 10:23, 17:16, 25:26)
Беларусь: Корж (2), Ситник (0), Мещеряков (5 + 8 подб.), Параховский (16 + 9 подб. + 3 перехвата), Лютыч (16 + 7 подб.), Татур (0), Полещук (12 + 5 подб.), Вабищевич (2 + 3 подб. + 6 пас.), Кудрявцев (12 + 3 подб. + 4 паса), Семенюк (11), Белянков (н.в.), Овсепян (2).
Группа «С»: Болгария — 4 (2), БЕЛАРУСЬ — 3 (2), Португалия — 2 (2).
Команды на этой стадии проведут между собой по два матча в формате «дома и в гостях». По две лучшие сборные из каждой группы получат путевки в первый раунд европейской квалификации планетарного форума.
Расписание матчей сборной Беларуси:
16 августа. Беларусь — Болгария
19 августа. Португалия — Беларусь.
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