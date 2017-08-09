Российские баскетболистки уступили венгеркам в ¼ финала ЧЕ среди девушек до 16 лет
МОСКВА, 9 авг —
Р-Спорт. Баскетболистки сборной России (игроки не старше 16 лет) не сумели пробиться в полуфинал первенства Европы среди девушек, которое проходит во французском Бурже, уступив команде Венгрии.
Встреча ¼ финала, прошедшая в среду, завершилась со счетом 62:56 (20:19, 10:12, 11:11, 21:14) в пользу венгерок. У россиянок 17 очков и 12 подборов записала на свой счет Вероника Павлюченко.
Россиянки продолжат борьбу в утешительном турнире за 5−8-е места.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter