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9 августа 2017, 19:38 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Российские баскетболистки уступили венгеркам в ¼ финала ЧЕ среди девушек до 16 лет

МОСКВА, 9 авг — Р-Спорт. Баскетболистки сборной России (игроки не старше 16 лет) не сумели пробиться в полуфинал первенства Европы среди девушек, которое проходит во французском Бурже, уступив команде Венгрии.

Встреча ¼ финала, прошедшая в среду, завершилась со счетом 62:56 (20:19, 10:12, 11:11, 21:14) в пользу венгерок. У россиянок 17 очков и 12 подборов записала на свой счет Вероника Павлюченко.

Россиянки продолжат борьбу в утешительном турнире за 5−8-е места.
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