Российские баскетболистки уступили венгеркам в ¼ финала ЧЕ среди девушек до 16 лет

Сборная Беларуси среди девушек (U-16) потерпела поражение от сверстниц из Хорватии в матче классификации за 9−16-е места на чемпионате Европы-2017 — 43:61. Наша команда находится в шаге от вылета из элитного дивизиона — теперь белорускам необходимо побеждать в двух оставшихся поединках на турнире.