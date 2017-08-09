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9 августа 2017, 19:21 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Прессбол

Девушки. ЧЕ-2017 (U-16). Сборная Беларуси — в шаге от вылета из элитного дивизиона

Сборная Беларуси среди девушек (U-16) потерпела поражение от сверстниц из Хорватии в матче классификации за 9−16-е места на чемпионате Европы-2017 — 43:61. Наша команда находится в шаге от вылета из элитного дивизиона — теперь белорускам необходимо побеждать в двух оставшихся поединках на турнире.

Хорватия — Беларусь — 61:43 (6:7, 16:13, 23:7, 16:16)

В матче классификации за 13−16-е места сборная Беларуси сыграет с неудачником из пары Литва — Сербия. 14-я, 15-я и 16-я команды покинут элитный дивизион чемпионата Европы.

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