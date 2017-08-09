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9 августа 2017, 10:30 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Советский спорт

Сергей Базаревич: Тренерский штаб сборной мало следит за игроками в клубах

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич рассказал о подготовке команды к Евробаскету-2017.

Главный тренер сборной России Сергей <span class=error>Базаревич</span> рассказал о подготовке команды к Евробаскету-2017. Увеличить
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«В этом году нам немного полегче готовиться к Евробаскету-2017. Практически все прошлое лето мы провели вместе с вызванными игроками (помимо квалификации к Евробаскету наша сборная провела несколько товарищеских турниров). У нас есть стиль, и нам хочется продолжить его применять. Ребята помнят многие взаимодействия с прошлого года, и это радует.

Минус нашего тренерского штаба в том, что мы мало следим за игроками сборной в клубах. И это приводит к сюрпризам. Например, вызывает вопросы то, как клубы относятся к здоровью спортсменов. Люди делают операции за собственные деньги. Или игрок закончил сезон и уехал на каникулы. А его даже никто не проверил на наличие повреждений, — сказал Базаревич в интервью «Известиям».

Напомним, Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября в Финляндии, Израиле, Румынии и Турции.

На групповом этапе сборная России сыграет в группе D в Стамбуле с Турцией (1 сентября), Сербией (2 сентября), Бельгией (4 сентября), Латвией (5 сентября) и Великобританией (7 сентября).
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