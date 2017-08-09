Белорусские баскетболисты проведут первый домашний поединок квалификации ЧМ-2019

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Для обеих команд сегодняшний матч станет вторым в предварительной группе D, причем на старте обе проиграли болгарским баскетболистам. Португальцы уступили на своей арене со счетом 71:82, а белорусы на выезде — 68:78. Поэтому победитель встречи сохранит шансы продолжить борьбу за выход в следующий отборочный раунд, а проигравший значительно ухудшит свои перспективы. После поражения от болгарской дружины главный тренер белоруской команды Александр Крутиков сказал, что необходимо извлечь уроки и не допускать грубых ошибок, ставших причиной поражения в Ботевграде. В сегодняшней встрече за сборную Беларуси сыграют 12 баскетболистов:

центровые — Артем Параховский, Александр Семенюк; нападающие — Никита Мещеряков, Евгений Белянков, Виктор Овсепян, Дмитрий Полещук; защитники — Виталий Лютыч, Вячеслав Корж, Кирилл Ситник, Александр Кудрявцев, Сергей Вабищевич, Сергей Татур.

Что касается португальской команды, то в ее составе сегодня не будет одного из лидеров Жоау Гомеша, который травмирован. Год назад сборные Португалии и Беларуси играли в одной отборочной группе чемпионата Европы-2017 и обменялись домашними победами: сначала белорусы выиграли в Минске со счетом 72:62, а затем в Синише португальцы взяли реванш — 77:62.

Прямая трансляция сегодняшней встречи начнется в 18.55 на телеканале «Беларусь 5».

Положение команд в группе D сейчас таково: Болгария — 4 очка (2 матча), Беларусь — 1 (1), Португалия — 1 (1).

Расписание остальных игр:

12 августа — Болгария — Португалия,

16 августа — Беларусь — Болгария,

19 августа — Португалия — Беларусь.

В следующий этап квалификации мирового первенства-2019 выходят две лучшие сборные из четырех предварительных групп.