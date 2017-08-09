ФИБА сократит подготовку сборных к крупным турнирам

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В ближайшее время Международная федерация баскетбола (ФИБА) объявит о решении сократить подготовку сборных к крупным турнирам. По информации «Известий», начиная с чемпионата мира-2019 национальные команды будут проводить тренировочные сборы всего месяц. Сейчас срок подготовки составляет пять недель. Об этом «Известиям» рассказал главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

Он подчеркнул, что федерацией было принято решение сократить время подготовки до предела.

— Со следующего года ФИБА объявит о сокращении тренировочных сборов для сборных до четырех недель. В свое время мы готовились к турнирам по три месяца (в составе сборной России Базаревич дважды стал вице-чемпионом мира. — «Известия»). Нам это не нравилось, но зато мы могли до автоматизма наладить взаимодействие. В целом тренировать сборную — специфическая история. В клубе ты можешь попробовать много различных вариантов в течение года. В сборной же у тебя есть очень короткий промежуток времени, чтобы встроить всех вызванных игроков в свою систему, — сказал он.

По мнению Сергея Базаревича, тренерский штаб сборной должен быть в более плотном контакте с профессиональными клубами.

— В этом году нам немного полегче готовиться к Евробаскету-2017, — продолжил он. — Практически всё прошлое лето мы провели вместе с вызванными игроками (помимо квалификации к Евробаскету наша сборная провела несколько товарищеских турниров). У нас есть стиль, и нам хочется продолжить его применять. Ребята помнят многие взаимодействия с прошлого года, и это радует. Минус нашего тренерского штаба в том, что мы мало следим за игроками сборной в клубах. И это приводит к сюрпризам. Например, вызывает вопросы то, как клубы относятся к здоровью спортсменов. Люди делают операции за собственные деньги. Или игрок закончил сезон и уехал на каникулы. А его даже никто не проверил на наличие повреждений.

Сергей Базаревич не стал называть конкретных имен. При этом в квалификации к Евробаскету не смог принять участие Алексей Швед, а в нынешнем году сбор национальной команды уже покинул лидер «Зенита» Сергей Карасев.

— Это большая потеря для сборной, — резюмировал Сергей Базаревич. — В квалификации он был важным элементом нашей команды, к тому же он провел отличный сезон в «Зените» и был бы очень полезен сборной. У нас нет равноценной замены Карасеву. Поэтому в каких-то моментах нам придется играть иначе.

Евробаскет-2017 состоится в Турции, Румынии, Израиле и Финляндии в период с 31 августа по 17 сентября. Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.

Для того чтобы пробиться на чемпионат мира-2019, нашей сборной необходимо попасть в десятку сильнейших. По словам президента РФБ Андрея Кириленко, эта команда способна прервать неудачную серию сборной России на чемпионатах Европы.

— Евробаскет — непредсказуемый турнир, — отметил Андрей Кириленко. — Тут собрано 8−10 команд, которые в любой день могут обыграть друг друга. Поэтому судьба трофея решается всего в одном матче, у команд нет права на осечку. На мой взгляд, даже несмотря на потерю Карасева, у нас очень боевой состав, способный на многое. Что будет считаться удачным выступлением? Я думаю, что это выход в полуфинал. Надеюсь, ребята покажут свое мастерство в решающие моменты.