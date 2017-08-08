«Хорошо наконец проиграть». Стоит ли переживать из-за поражения сборной
Сборная впервые оступилась под руководством Сергея Базаревича. До Евробаскета меньше месяца. Что произошло и стоит ли паниковать?
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
До старта одного из главных баскетбольных событий года — мужского Евробаскета — осталось меньше месяца. Сборная России, сменившая с 2013 года трёх наставников, в прошлом году уверенно пробилась на турнир через сито отборочного раунда и готовится улучшить результаты двух последних континентальных форумов под руководством Сергея Базаревича. Сделать это, с одной стороны, будет не очень сложно, поскольку в 2015 году (как и в 2013-м) наша национальная команда прекращала турнир уже после группового этапа. Но для того чтобы оптимизм не затмевал рассудок, стоит напомнить состав группы D, где за четыре путёвки, помимо нашей сборной, будут бороться Сербия, Латвия, Великобритания, Турция и Бельгия.
У сборной в
Пока в составе национальной команды 15 игроков, из которых покорять Турцию отправится дюжина. Представление членов сборной общественности началось ещё во время «Экспо-Баскета», проходившего в Москве в конце июля. Но тогда всё ограничилось шутками, автографами, фотографиями и интервью.
Первой же проверкой на прочность стал Кубок Кондрашина и Белова. Организованный в честь выдающихся баскетбольных личностей нашей страны турнир неспроста проходил в
Вернёмся к соревнованиям. Сборная Базаревича провела на турнире два матча: 4 августа против Финляндии и 6 августа против Израиля. Обоих соперников вряд ли можно отнести к грандам европейского баскетбола. Но два поединка прошли по абсолютно разным сценариям.
На матч против финнов в старте не вышел Швед, что стало одним из сюрпризов вечера. Нет, лидер «Химок» в итоге отыграл почти 22 минуты и набрал 16 очков, но всё же видеть главную звезду команды на скамейке запасных было непривычно.
В целом игра шла под диктовку россиян. Наша дружина одинаково хорошо и, что самое главное, разнообразно атаковала как с дистанции, так и из трёхсекундной зоны.
Привычно полезен был Курбанов: форвард ЦСКА незаметно набрал 12 очков, добавив к ним 6 подборов и 2 перехвата. Кстати, именно у Курбанова в итоге получился самый большой показатель «плюс-минус» — плюс 17. Из неприятного — бросалось в глаза большое количество потерь, которых в итоге набралось аж 19. На этом этапе подготовки, наверное, их можно оправдать желанием сыграть максимально быстро и нагрузками, не позволяющими воплотить в жизнь эти самые желания.
Стоит отметить и проявленный российскими игроками характер. В концовке матча соперник в лучших традициях соотечественников из хоккейной сборной пытался вывести наших баскетболистов из психологического равновесия, регулярно цепляя за руки и вступая в словесные перепалки. К чести хозяев паркета, на все вызовы оппонентов были найдены достойные ответы, не противоречащие баскетбольным правилам.
Второй матч — против Израиля — должен был выявить победителя турнира. Финская сборная к этому времени с двумя поражениями за плечами отправилась восвояси для продолжения подготовки к Евробаскету.
Первую половину стартовой десятиминутки сборная России провела идеально. И дело даже не в том, что начали матч подопечные Базаревича с рывка 10:2. Каждый игрок чётко знал, что делать в защите, к тому же команда грамотно двигала мяч в нападении, регулярно находя свободного игрока.
Но потом
Базаревич потерпел первое поражение в статусе главного тренера национальной сборной, хотя выделить
«Команда немного расслабилась — раньше складывалось всё замечательно. Иногда слишком хорошая атмосфера в команде приводит к таким вещам. Да и в тренерском штабе всё было слишком хорошо. Хотя мы понимали, что это далеко не так.
В любом случае далеко идущих выводов после двух матчей в Петербурге делать не стоит. Команда только начинает «притираться» и жить единым организмом. В сборной хоть и нет новичков, но есть те, для кого майка национальной команды в новинку. Самое главное, за оставшееся до Евробаскета время команда должна чётко разобраться с ролями в нападении и защите. Нужно понять, как лучше задействовать Мозгова, оставляя при этом пространство для творчества Шведу и компании.
Впереди у сборной России международный турнир в Казани. За три дня Мозгов и компания проведут три матча — против Венгрии (11 августа), Германии (12 августа) и Исландии (13 августа). И если венгров и исландцев россияне должны обыгрывать на классе, то команда Германии как минимум не уступает по уровню Финляндии и Израилю. Ждём, будет интересно.
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