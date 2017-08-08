«Хорошо наконец проиграть». Стоит ли переживать из-за поражения сборной

До старта одного из главных баскетбольных событий года — мужского Евробаскета — осталось меньше месяца. Сборная России, сменившая с 2013 года трёх наставников, в прошлом году уверенно пробилась на турнир через сито отборочного раунда и готовится улучшить результаты двух последних континентальных форумов под руководством Сергея Базаревича. Сделать это, с одной стороны, будет не очень сложно, поскольку в 2015 году (как и в 2013-м) наша национальная команда прекращала турнир уже после группового этапа. Но для того чтобы оптимизм не затмевал рассудок, стоит напомнить состав группы D, где за четыре путёвки, помимо нашей сборной, будут бороться Сербия, Латвия, Великобритания, Турция и Бельгия.

У сборной в кои-то веки подобрался практически оптимальный состав. Здесь есть и прошлогодний чемпион НБА Тимофей Мозгов, и один из самых ярких игроков Европы Алексей Швед, универсальный Никита Курбанов и важнейший элемент в игре ЦСКА — Андрей Воронцевич. Единственная потеря — из-за операции на плече не поможет сборной лидер «Зенита» Сергей Карасёв. Что-что, а наличие в составе опции максимальной угрозы с дистанции Базаревичу бы точно не помешала.

Пока в составе национальной команды 15 игроков, из которых покорять Турцию отправится дюжина. Представление членов сборной общественности началось ещё во время «Экспо-Баскета», проходившего в Москве в конце июля. Но тогда всё ограничилось шутками, автографами, фотографиями и интервью.

Первой же проверкой на прочность стал Кубок Кондрашина и Белова. Организованный в честь выдающихся баскетбольных личностей нашей страны турнир неспроста проходил в Санкт-Петербурге. Именно в городе на Неве творил гений тренерской мысли Владимир Кондрашин и именно в его команде выступал Александр Белов. Наверняка все помнят, что победный бросок на Олимпиаде-72 в Мюнхене после невероятной передачи Ивана Едешко сделал именно Белов. И да, тренером той сборной был как раз Кондрашин.



Вернёмся к соревнованиям. Сборная Базаревича провела на турнире два матча: 4 августа против Финляндии и 6 августа против Израиля. Обоих соперников вряд ли можно отнести к грандам европейского баскетбола. Но два поединка прошли по абсолютно разным сценариям.

На матч против финнов в старте не вышел Швед, что стало одним из сюрпризов вечера. Нет, лидер «Химок» в итоге отыграл почти 22 минуты и набрал 16 очков, но всё же видеть главную звезду команды на скамейке запасных было непривычно.



В целом игра шла под диктовку россиян. Наша дружина одинаково хорошо и, что самое главное, разнообразно атаковала как с дистанции, так и из трёхсекундной зоны.

Привычно полезен был Курбанов: форвард ЦСКА незаметно набрал 12 очков, добавив к ним 6 подборов и 2 перехвата. Кстати, именно у Курбанова в итоге получился самый большой показатель «плюс-минус» — плюс 17. Из неприятного — бросалось в глаза большое количество потерь, которых в итоге набралось аж 19. На этом этапе подготовки, наверное, их можно оправдать желанием сыграть максимально быстро и нагрузками, не позволяющими воплотить в жизнь эти самые желания.

Стоит отметить и проявленный российскими игроками характер. В концовке матча соперник в лучших традициях соотечественников из хоккейной сборной пытался вывести наших баскетболистов из психологического равновесия, регулярно цепляя за руки и вступая в словесные перепалки. К чести хозяев паркета, на все вызовы оппонентов были найдены достойные ответы, не противоречащие баскетбольным правилам.



Второй матч — против Израиля — должен был выявить победителя турнира. Финская сборная к этому времени с двумя поражениями за плечами отправилась восвояси для продолжения подготовки к Евробаскету.



Первую половину стартовой десятиминутки сборная России провела идеально. И дело даже не в том, что начали матч подопечные Базаревича с рывка 10:2. Каждый игрок чётко знал, что делать в защите, к тому же команда грамотно двигала мяч в нападении, регулярно находя свободного игрока.

Но потом что-то разладилось, словно кто-то сбил настройки, выставленные тренером перед матчем. Израильтяне слишком просто обыгрывали россиян один в один, а подстраховка запаздывала. Наши ребята торопились с принятием решений, промахивались и утратили эмоциональную стабильность, которой блеснули в поединке с финнами. Как результат — три технических замечания по ходу игры. Сборная России так и не смогла найти дальний бросок: в цель пришлись только 3 попадания из 22 попыток (два точных броска исполнил Швед, один — Курбанов).

Базаревич потерпел первое поражение в статусе главного тренера национальной сборной, хотя выделить какую-то одну причину неудачи вряд ли удастся. Кроме низкой реализации дальних бросков, во всех основных компонентах мы были сильнее израильтян. Даже потерь соперник совершил на 7 больше. Сам главный тренер, впрочем, отметил, что осечка произошла из-за слишком радужного настроения в команде.

«Команда немного расслабилась — раньше складывалось всё замечательно. Иногда слишком хорошая атмосфера в команде приводит к таким вещам. Да и в тренерском штабе всё было слишком хорошо. Хотя мы понимали, что это далеко не так. Всё-таки в первом матче играли не очень хорошо. Нам много над чем надо работать — команда тренируется поменьше, чем другие сборные. Тот же Израиль до этого турнира уже провёл пару встреч. И когда сегодня игра начала складываться неудачно, наложилось одно на другое. Может быть, это и хорошо — наконец проиграть», — сказал Базаревич.

В любом случае далеко идущих выводов после двух матчей в Петербурге делать не стоит. Команда только начинает «притираться» и жить единым организмом. В сборной хоть и нет новичков, но есть те, для кого майка национальной команды в новинку. Самое главное, за оставшееся до Евробаскета время команда должна чётко разобраться с ролями в нападении и защите. Нужно понять, как лучше задействовать Мозгова, оставляя при этом пространство для творчества Шведу и компании.



Впереди у сборной России международный турнир в Казани. За три дня Мозгов и компания проведут три матча — против Венгрии (11 августа), Германии (12 августа) и Исландии (13 августа). И если венгров и исландцев россияне должны обыгрывать на классе, то команда Германии как минимум не уступает по уровню Финляндии и Израилю. Ждём, будет интересно.