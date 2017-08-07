Российские баскетболистки победили словенок в матче юниорского ЧЕ
МОСКВА, 7 авг —
Р-Спорт. Женская сборная России по баскетболу нанесла поражение команде Словении в своем заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата Европы (игроки не старше 18 лет), который проходит в Шопроне (Венгрия).
Встреча группы С завершилась со счетом 69:45 (22:7, 13:14, 25:9, 9:15) в пользу россиянок, которые ранее на турнире уступили литовкам (65:79) и чешкам (53:64).
Соперник сборной России в
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