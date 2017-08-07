Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30613631/
7 августа 2017, 20:11 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Российские баскетболистки победили словенок в матче юниорского ЧЕ

МОСКВА, 7 авг — Р-Спорт. Женская сборная России по баскетболу нанесла поражение команде Словении в своем заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата Европы (игроки не старше 18 лет), который проходит в Шопроне (Венгрия).

Встреча группы С завершилась со счетом 69:45 (22:7, 13:14, 25:9, 9:15) в пользу россиянок, которые ранее на турнире уступили литовкам (65:79) и чешкам (53:64).

Соперник сборной России в плей-офф турнира определится позднее.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Капитан сборной Грузии по баскетболу Пачулия награжден орденом Чести

ТБИЛИСИ, 7 августа. /ТАСС/. Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2017 года в составе «Голден Стэйт», капитан сборной Грузии Заза Пачулия награжден орденом Чести — одной из высших государственных наград страны. Об этом сообщает пресс-служба президента республики Георгия Маргвелашвили.
Еще 7 новостей  Все новости
4 августа

Губа не дура: супруга эквадорского полузащитника «Зенита»

Страны, проголосовавшие за возвращение России в легкую атлетику

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»