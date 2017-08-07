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7 августа 2017, 14:15 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Капитан сборной Грузии по баскетболу Пачулия награжден орденом Чести

ТБИЛИСИ, 7 августа. /ТАСС/. Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2017 года в составе «Голден Стэйт», капитан сборной Грузии Заза Пачулия награжден орденом Чести — одной из высших государственных наград страны. Об этом сообщает пресс-служба президента республики Георгия Маргвелашвили.

Церемония награждения 33-летнего центрового прошла в понедельник днем во Дворце президента Грузии. «Заза Пачулия — первый грузинский баскетболист, ставший чемпионом НБА. Очень приятно, что он решил отметить свой успех и в Грузии, доставив сюда кубок НБА — трофей победителя сильнейшей баскетбольной лиги мира», — сказал Маргвелашвили во время вручения спортсмену госнаграды.

Президент Грузии отметил, что «Пачулия внес огромный вклад в популяризацию баскетбола и успешное представление страны на международной арене». «Заза является примером не только успешного спортсмена, но и человеком, который на всех возможных уровнях очень многое делает для популяризации Грузии в мире, он является образцом ответственной гражданской позиции», — сказал президент.

В свою очередь Пачулия отметил, что «для него большая честь получить столь высокую государственную награду» и пообещал что «баскетбольная сборная Грузии сделает максимум возможного для того, чтобы успешно выступить на Евробаскете-2017 и порадовать миллионов поклонников команды».

На церемонии присутствовали игроки и тренеры сборной Грузии, а также трое представителей «Голден Стэйт», приехавшие в Тбилиси 6 августа вместе с Пачулией из США.
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