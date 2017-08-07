Капитан сборной Грузии по баскетболу Пачулия награжден орденом Чести

Церемония награждения 33-летнего центрового прошла в понедельник днем во Дворце президента Грузии. «Заза Пачулия — первый грузинский баскетболист, ставший чемпионом НБА. Очень приятно, что он решил отметить свой успех и в Грузии, доставив сюда кубок НБА — трофей победителя сильнейшей баскетбольной лиги мира», — сказал Маргвелашвили во время вручения спортсмену госнаграды.

Президент Грузии отметил, что «Пачулия внес огромный вклад в популяризацию баскетбола и успешное представление страны на международной арене». «Заза является примером не только успешного спортсмена, но и человеком, который на всех возможных уровнях очень многое делает для популяризации Грузии в мире, он является образцом ответственной гражданской позиции», — сказал президент.

В свою очередь Пачулия отметил, что «для него большая честь получить столь высокую государственную награду» и пообещал что «баскетбольная сборная Грузии сделает максимум возможного для того, чтобы успешно выступить на Евробаскете-2017 и порадовать миллионов поклонников команды».

На церемонии присутствовали игроки и тренеры сборной Грузии, а также трое представителей «Голден Стэйт», приехавшие в Тбилиси 6 августа вместе с Пачулией из США.