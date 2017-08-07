Белорусские баскетболистки разгромили албанок на юношеском ЧЕ в Дублине

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В поединке 3-го тура белоруски разгромили сверстниц из Албании со счетом 118:35 (29:8, 21:9, 23:16, 45:2). На старте турнира в ирландской столице подопечные Валентины Навойчик были сильнее команды Австрии — 79:41, затем переиграли сборную Исландии — 73:43. Сегодня на соревнованиях день отдыха, а 8 августа белоруски должны были встретиться с датчанками, но они в Дублин не приехали, и во всех матчах им засчитываются технические поражения со счетом 0:20. В заключительный день первого этапа белорусские баскетболистки сыграют с командой Германии, которая также идет без потерь.

Положение команд после трех игровых дней: Беларусь — 6 очков, Германия — 6, Австрия — 4, Исландия — 4, Албания — 4, Дания — 3.

После завершения предварительного раунда борьбу в плей-офф продолжат по две лучшие команды из четырех групп. Путевки в элитный дивизион юношеского первенства получат три призера.

На первом этапе континентального чемпионата для 16-летних баскетболисток во французском Бурже команда Александра Шимковяка выступила неудачно. Белоруски потерпели 3 поражения от команд Латвии (52:67), Франции (25:75) и Турции (59:75), заняв 4-е место в предварительной группе D. Теперь в 1/8 финала сборная Беларуси 8 августа встретится со сверстницами из Венгрии, которые стали лучшими в группе С.

Мужская национальная сборная Беларуси в стартовом поединке первого раунда квалификации чемпионата мира-2019 проиграла в гостях команде Болгарии 68:78 (14:22, 15:13, 18:22, 21:21). Свой второй матч в предварительной группе D подопечные Александра Крутикова проведут 9 августа в Минске против баскетболистов Португалии, которые в первом туре потерпели домашнее поражение от болгарской дружины — 71:82. Положение команд: Болгария — 4 очка (2 матча), Беларусь — 1 (1), Португалия — 1 (1). В следующий отборочный раунд мирового первенства выйдут две лучшие сборные.