Сергей Карасев: Надеюсь, покажем, что мы не хуже сборной, выигравшей Евробаскет

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«Базаревич все делает правильно»

26 июля Карасев перенес операцию на плечевом суставе, который он повредил перед поездкой на сбор национальной команды. Из-за травмы лидер «Зенита» выбыл на полтора месяца, и он не сможет помочь сборной на Евробаскете. О нехватке Карасева в команде говорили все. Сергею Базаревичу он был бы очень полезен в его модели игры.

Травма не дает игроку выходить на площадку, но не мешает ему поддерживать друзей около паркета. 5 августа Карасев приехал в Петербург, а на следующий день посмотрел, как сборная упустила победу на домашнем Кубке Владимира Кондрашина и Александра Белова.

— Видно, что только сейчас началась подготовка к Евробаскету, у ребят было много тренировочных дней, — делился Сергей впечатлениями после матча. — Они немножко подсели. Думаю, мы в прошлом году доказали, что у нас боеспособная команда, и думаю, в этом году будет то же самое, когда игроки отойдут от подготовки. Сергей Базаревич все делает правильно, чтобы к чемпионату Европы ребята были в боевой форме. Такие поражения бывают, это лишний повод поработать над ошибками и понять, чего не хватило.

— Как ваше самочувствие?

— Операция прошла хорошо, самочувствие улучшается. Очень расстроился, что так получилось в межсезонье, и я не смогу помочь сборной. Надеюсь, что через месяц буду готов. Если не к началу сбора «Зенита», то в течение августа постараюсь присоединиться к команде.

— То есть на Евробаскет планируете поехать? — решили уточнить у Карасева. Вдруг он передумал, несмотря на официальный отказ от участия в турнире.

— Все равно не получается. Даже если успею восстановиться — мне не хватит времени, чтобы обжиться в сборной. Есть ребята, которые сейчас на сборах доказывают, тратят свое время и здоровье, и они тоже хотят играть в сборной. Поэтому будет неправильно и некрасиво, если я приеду в команду за два дня до чемпионата Европы.

«Надеюсь, встречусь с ребятами на ЧМ»

— Есть утверждение, что это сильнейшая сборная за последние несколько лет. Согласны?

— Хочется в это верить. Пока рано говорить, что она сильнейшая, потому что мы толком ничего не выиграли. Надо доказать это. Видно, с каким желанием ребята приезжают в сборную, как они отдаются на тренировках и в играх. Надеюсь, что в ближайшие годы мы покажем, что ничем не хуже той сборной, которая выиграла чемпионат Европы в 2007-м и бронзу Олимпиады в 2012-м.

— Ребята не говорили вам, как вас не хватает?

— Да, и я сам очень сильно переживаю. Сейчас сидел, смотрел игру — самому хотелось на площадку, чтобы помочь команде. Я очень надеюсь, что ребята отберутся на чемпионат мира, а там уже все вместе встретимся и станем еще сильнее.

— Как относитесь к девизу «Главная команда страны»? Сможет сборная стать таковой?

— Это главная команда страны — как минимум в баскетболе (смеется). Будем стараться. Люди пришли посмотреть на сборную, даже несмотря на то, что матч начинался в 12:30. Было очень много народу. Когда оставалось десять секунд до конца, а команда проигрывала «-8», никто не уходил с трибун: все остались и поддержали команду. Мы к этому стремимся. Очень приятно, что люди приходят и поддерживают. Видно, что народу реально нравится.

«Задача выхода в Евролигу от “Зенита” не ушла»

— В Петербурге большой спортивный день. На футбол собираетесь?

— Конечно, как же без этого. Обязательно пойду. Такое нельзя пропускать. Пойдем болеть за «Зенит».

— «Зенит» выиграет у «Спартака»?

— Очень на это надеюсь. Поставлю на победу «Зенита» со счетом 2:1.

— В баскетбольном «Зените» произошли перемены.

— Это баскетбол: так везде происходит, не только у нас. У «Зенита» есть главная цель — выход в Евролигу. Эта задача никуда не уходит. Пытаемся набрать такой состав, который будет боеспособным. По именам, которые есть, у нас неплохие шансы. Остается сыгрываться, находить взаимопонимание, а дальше как получится.