Сергей Карасев: Надеюсь, покажем, что мы не хуже сборной, выигравшей Евробаскет
Форвард «Зенита» рассказал о восстановлении после травмы плеча и оценил перемены в петербургском клубе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Базаревич все делает правильно»
26 июля Карасев перенес операцию на плечевом суставе, который он повредил перед поездкой на сбор национальной команды.
Травма не дает игроку выходить на площадку, но не мешает ему поддерживать друзей около паркета. 5 августа Карасев приехал в Петербург, а на следующий день посмотрел, как сборная упустила победу на домашнем Кубке Владимира Кондрашина и Александра Белова.
— Видно, что только сейчас началась подготовка к Евробаскету, у ребят было много тренировочных дней, — делился Сергей впечатлениями после матча. — Они немножко подсели. Думаю, мы в прошлом году доказали, что у нас боеспособная команда, и думаю, в этом году будет то же самое, когда игроки отойдут от подготовки. Сергей Базаревич все делает правильно, чтобы к чемпионату Европы ребята были в боевой форме. Такие поражения бывают, это лишний повод поработать над ошибками и понять, чего не хватило.
— Как ваше самочувствие?
— Операция прошла хорошо, самочувствие улучшается. Очень расстроился, что так получилось в межсезонье, и я не смогу помочь сборной. Надеюсь, что через месяц буду готов. Если не к началу сбора «Зенита», то в течение августа постараюсь присоединиться к команде.
— То есть на Евробаскет планируете поехать? — решили уточнить у Карасева. Вдруг он передумал, несмотря на официальный отказ от участия в турнире.
— Все равно не получается. Даже если успею восстановиться — мне не хватит времени, чтобы обжиться в сборной. Есть ребята, которые сейчас на сборах доказывают, тратят свое время и здоровье, и они тоже хотят играть в сборной. Поэтому будет неправильно и некрасиво, если я приеду в команду за два дня до чемпионата Европы.
«Надеюсь, встречусь с ребятами на ЧМ»
— Есть утверждение, что это сильнейшая сборная за последние несколько лет. Согласны?
— Хочется в это верить. Пока рано говорить, что она сильнейшая, потому что мы толком ничего не выиграли. Надо доказать это. Видно, с каким желанием ребята приезжают в сборную, как они отдаются на тренировках и в играх. Надеюсь, что в ближайшие годы мы покажем, что ничем не хуже той сборной, которая выиграла чемпионат Европы в 2007-м и бронзу Олимпиады в 2012-м.
— Ребята не говорили вам, как вас не хватает?
— Да, и я сам очень сильно переживаю. Сейчас сидел, смотрел игру — самому хотелось на площадку, чтобы помочь команде. Я очень надеюсь, что ребята отберутся на чемпионат мира, а там уже все вместе встретимся и станем еще сильнее.
— Как относитесь к девизу «Главная команда страны»? Сможет сборная стать таковой?
— Это главная команда страны — как минимум в баскетболе (смеется). Будем стараться. Люди пришли посмотреть на сборную, даже несмотря на то, что матч начинался в 12:30. Было очень много народу. Когда оставалось десять секунд до конца, а команда проигрывала «-8», никто не уходил с трибун: все остались и поддержали команду. Мы к этому стремимся. Очень приятно, что люди приходят и поддерживают. Видно, что народу реально нравится.
«Задача выхода в Евролигу от “Зенита” не ушла»
— В Петербурге большой спортивный день. На футбол собираетесь?
— Конечно, как же без этого. Обязательно пойду. Такое нельзя пропускать. Пойдем болеть за «Зенит».
— «Зенит» выиграет у «Спартака»?
— Очень на это надеюсь. Поставлю на победу «Зенита» со счетом 2:1.
— В баскетбольном «Зените» произошли перемены.
— Это баскетбол: так везде происходит, не только у нас. У «Зенита» есть главная цель — выход в Евролигу. Эта задача никуда не уходит. Пытаемся набрать такой состав, который будет боеспособным. По именам, которые есть, у нас неплохие шансы. Остается сыгрываться, находить взаимопонимание, а дальше как получится.
— Вам не кажется, что нынешние изменения отдалили команду от поставленной цели? Команда сыгрывалась три сезона, а этим летом сильно обновилась.
— Я бы не сказал так. Да, сыгранность — одна из главных составляющих в баскетболе, но когда у тебя высокие цели,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter