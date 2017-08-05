Баскетболисты сборной Беларуси сыграют с болгарами на старте квалификации ЧМ

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В матче первого тура группы D подопечные Александра Крутикова сыграют в Ботевграде против команды Болгарии. Игра начнется в 18.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Для белорусов это стартовый поединок, а болгары 2 августа открыли турнир гостевой викторией над португальцами — 82:71.

Тренерский штаб белорусской дружины, в который, помимо Александра Крутикова, входит Егор Мещеряков, в сегодняшней встрече рассчитывает на 12 баскетболистов:

центровые — Артем Параховский, Александр Семенюк;.

нападающие — Никита Мещеряков, Евгений Белянков, Виктор Овсепян, Дмитрий Полещук;.

защитники — Виталий Лютыч, Вячеслав Корж, Кирилл Ситник, Александр Кудрявцев, Сергей Вабищевич, Сергей Татур.

После сегодняшней встречи белорусы дважды сыграют в Минске — 9 августа с португальцами и 16 августа с болгарами. Завершится первый раунд отбора 19 августа матчем в Португалии. В следующий этап квалификации выходят две лучшие сборные из четырех предварительных групп. На основном этапе они пополнят 8 групп, в которых уже собраны команды с более высоким рейтингом. После двухкругового турнира борьбу продолжат по 3 сборные из 8 квартетов. Затем 24 команды разделятся на 6 групп, в которых вновь пройдут двухкруговые турниры. По итогам заключительного этапа квалификации путевки в финальную стадию мирового первенства получат по 3 лучшие дружины.

Кроме 12 представителей Старого Света, в финале планетарного форума — 2019 в Китае выступят хозяева (без отбора), 7 представителей Азии / Океании, 7 стран от Америки и 5 — от Африки.