Начали по-фински, закончили по-Шведски

Эта игра стала для российской сборной 12-й по счету под руководством Сергея Базаревича, возглавившего команду полтора года назад и пока не потерпевшего с ней ни одного поражения. Правда, с признанными грандами наши при Базаревиче еще не встречались ни в товарищеских матчах, ни в официальных. Напомним, что в 2016-м их соперниками по отборочной группе ЧЕ-2017 были Босния и Швеция, по четырем победам над которыми судить как о силе, так и о стиле новой сборной было проблематично.

С финнами команда Базаревича дважды играла контрольные матчи еще в августе прошлого года. Тогда россияне тоже брали верх и совсем уж недооценивать ни те, ни нынешнюю победы не стоит. Конечно, баскетбол — не хоккей, здесь Финляндии далеко до сербов или испанцев. Однако в последнее время сборная Суоми стремительно прогрессирует и, как это ни печально, превосходит нашу по результатам. На чемпионатах Европы 2013 и 2015 годов финны в упорнейших концовках обыгрывали россиян и выходили из группы (наши — нет), в 2014-м они получили от ФИБА wild card на чемпионат мира (наши — нет), а на предстоящем первенстве континента будут одной из четырех стран-организаторов.

ВУНДЕРКИНД МАРККАНЕН

Кроме того, теперь к привычным лидерам сборной Финляндии добавился 20-летний вундеркинд Лаури Маркканен. Этому форварду ростом 213 см хватило одного сезона в NCAA, чтобы не просто выйти на драфт-2017 НБА, а взлететь там аж до седьмого номера! Месяц назад Маркканен подписал с «Чикаго Буллз» (туда финна обменяла задрафтовавшая его «Миннесота») 4-летний контракт на 20 с лишним миллионов долларов. Так что представительство в сильнейшей лиге мира с этой осени у России с Финляндией будет одинаковое.

В Петербурге Маркканен смотрелся — перспективнее некуда. И с прыжком, и с броском у этого парня полный порядок, так что чикагские миллионы вряд ли будут потрачены зря. И все же нас больше интересовала российская команда. И в первую очередь — конечно, MVP Единой лиги ВТБ-2016/17 Алексей Швед, начавший матч… на скамейке запасных. В стартовом составе вышли новый капитан сборной Дмитрий Хвостов, Виталий Фридзон, Никита Курбанов, Андрей Воронцевич и Тимофей Мозгов.

Похоже, минимум четверо из них будут в основной пятерке и на чемпионате Европы. Вытеснить кого-то может разве что Швед, который сегодня вошел в игру в середине первой четверти (вместо Хвостова, а не Фридзона) и… получил за какую-то пару минут четыре трехочковых от финского коллеги по амплуа Сасу Салина. Лидерство в счете, пусть и небольшое (до «+6»), надолго перешло к гостям.

РАСПАСОВЩИК ШВЕД

Зато Швед активизировался в самом начале второй половины и не вполне ожидаемым образом: все семь безответных российских очков на этом переломном отрезке были добыты не бросками Шведа, а после его отменных голевых передач. Причем номинальный плеймейкер Хвостов в это время тоже находился на паркете, и против «захвата» партнером дирижерских браздов правления совершенно не возражал. А чего было возражать, если наши сразу оторвались на дистанцию «+9»?

Трехочковых Швед забросил только два (из семи), зато один из них, за две минуты до конца матча, получился по-настоящему «шведским» — метров с 9, а то и дальше! Именно после этого попадания разница в счете впервые достигла максимальной отметки в 16 очков. В общем, главный снайпер сборной России сыграл в своей манере: хотел — забивал, хотел — пасовал, иногда — ошибался, но свое решающее слово в нужный момент сказал. И никаких поводов усомниться, что в нападении Базаревича роль Шведа будет огромной, сегодня не наблюдалось.

Любопытно, что больше половины очков (46 из 91) сборной принесли три баскетболиста, которых не было в национальной команде в прошлом году: Швед, Фридзон и Курбанов. С их появлением Мозгов мог уже не выдумывать себе лишних бросков в нападении, а атаковать только из-под самого щита и спокойно делать свою главную работу: защищаться, толкаться и подбирать. Кстати, сменщиком нашего основного центрового в этом году, похоже, будет не такой высокий (207 см), но очень старательный и всегда готовый к борьбе Владимир Ивлев.

«ВОРИШКА» ФРИДЗОН

Главным источником превосходства россиян над финнами сегодня стала активная подвижная защита. После большого перерыва наши совершенно разрушили нападение гостей, полностью лишив их возможности атаковать кольцо без сопротивления, а часто не давая им этого делать вовсе: хозяева в общей сложности совершили 13 перехватов! Особенно свирепствовал «воришка» Фридзон, дважды прерывавший передачи соперников и в одиночестве убегавший к их корзине.

Состоялся дебют в первой сборной форварда Владислава Трушкина, недавно перешедшего из «Енисея» в УНИКС. Базаревич задействовал 14 баскетболистов (регламент это допускал) из 15 приехавших в Питер. В Москве с небольшими травмами остались Андрей Зубков и Максим Колюшкин. А вот Сергей Карасев этим летом команде помочь, увы, не сможет.

Свой второй и последний матч на «Кубке Кондрашина и Белова» наши проведут в воскресенье против сборной Израиля. Дальше им предстоят турниры в Казани ( 11—13 августа , также участвуют Германия, Венгрия, Исландия), Гамбурге ( 18—20 августа , Сербия, Германия, Польша) и еще один контрольный матч с финнами в Хельсинки (25 августа). Чемпионат Европы стартует 31-го числа. Там соперниками россиян по группе будут сборные Сербии, Турции, Латвии, Бельгии и Великобритании. В плей-офф из шести команд выходят четыре.

Международный турнир «Кубок Кондрашина и Белова»

Россия — Финляндия — 91:75 (21:25, 21:15, 22:17, 27:18)

Россия: Фридзон (18), Швед (16+6 передач), Воронцевич (13+12 подборов), Курбанов (12), Хвостов (7), Мозгов (6+8 подборов), Ивлев (6), М. Кулагин (5), Д. Кулагин (3), Трушкин (3), Пушков (2), Антонов (0), Бабурин (0), Ильницкий (0).

Финляндия: Салин (23), Маркканен (17+9 подборов), Нуутинен (12).