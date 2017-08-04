Сборная России по баскетболу обыграла команду Финляндии в товарищеском матче

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Самым результативным игроком в составе российской сборной стал атакующий защитник Виталий Фридзон, набравший 18 очков и сделавший один подбор. По количеству подборов в матче лидером среди россиян стал Андрей Воронцевич (12).

Следующий матч сборная России проведет 6 августа против команды Израиля. Финны днем ранее также встретятся с израильтянами.