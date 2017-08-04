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4 августа 2017, 20:52 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Сборная России по баскетболу обыграла команду Финляндии в товарищеском матче

ТАСС, 4 августа. Мужская сборная России по баскетболу со счетом 91:75 одержала победу над командой Финляндии в матче товарищеского турнира Кубок Кондрашина и Белова. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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Самым результативным игроком в составе российской сборной стал атакующий защитник Виталий Фридзон, набравший 18 очков и сделавший один подбор. По количеству подборов в матче лидером среди россиян стал Андрей Воронцевич (12).

Следующий матч сборная России проведет 6 августа против команды Израиля. Финны днем ранее также встретятся с израильтянами.

Кубок Кондрашина и Белова, в котором принимают участие сборные России, Финляндии и Израиля, является первым этапом подготовки команды России к чемпионату Европы, который пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия), Тель-Авиве (Израиль) и Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды из группы выйдут в плей-офф.
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