Мария Вадеева и Раиса Мусина: Очень обидно, что в России не показали наш победный финал
В гостях у «СЭ» побывали лидеры молодежной сборной России Мария Вадеева и Раиса Мусина, которые на прошлой неделе они принесли нашей команде первую за 28 лет победу на чемпионате мира среди девушек U19.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Баскетболистки раскрыли тайны подготовки к финальной битве с американками, рассказали о грязных приемах соперниц и объяснили, почему им запрещено кататься на коньках.
— Ваш тренер рассказывал, что запретил команде праздновать победу с шампанским. Удалось полноценно отметить победу, когда вернулись в Москву?
Мария Вадеева: — После матча мы толком не осознали, что выиграли, и отметили очень скромно. Когда я приехала домой, то очень душевно отпраздновала с семьей.
Раиса Мусина: — Сначала мы не верили в такую большую победу. До сих пор ее не ощущаем. Моя семья еще не до конца вернулась из Италии, где поддерживала нас. Наверное, когда все приедут, будет
— Американки вас поздравили? Как они отреагировали на свое поражение?
Вадеева: — Они были очень расстроены. Мне кажется, они до конца не поняли, что произошло. Наверное, для них это поражение очень обидно.
Мусина: — Когда матч уже подходил к концу, капитан американок кричала: «Золото сегодня наше! Мы его не отдадим!» Для нас это тоже срабатывало как дополнительная мотивация.
— А вы ничего не кричали?
Мусина: — Мы — нет. Мы держали все в себе и хотели показывать соперницам только спокойствие и уверенность. Наверное, их это тоже задевало.
Вадеева: — Конечно, мы поддерживали друг друга. Говорили, что все получится…
— Что происходило в раздевалке перед матчем? Например, девчонки из плавательной эстафеты недавно пели «Комбат»…
Мусина: — Наши тренеры придумали интересную идею с плакатом. Мы должны были на нем написать не только пожелания и слова мотивации, но и за кого конкретно мы будем сегодня биться. Большинство писали, что за семью, за родных, за близких…
Вадеева: —
— Кто это был?
Вадеева: — Оля Столяр.
Мусина: — Мне рассказывали, что эта шутка пошла у них со сборов в Сочи.
В ГЛАЗАХ АМЕРИКАНОК УВИДЕЛИ СТРАХ
— Каково настраиваться на финальный матч, когда вы знали, что медаль уже точно в кармане? Что помогло не трястись перед американками?
Вадеева: — Мы стремились взять реванш. Мы с Раей уже второй раз были в финале чемпионата мира U19 и хотели доказать, что ничем не хуже американок. В первой встрече мы уступили им, это было очень обидно. До сих пор осадок остался.
Мусина: — Сначала мы выигрывали, но потом игра перевернулась. Очень сложное чувство: мы понимали, что можем быть лучше, но не хватило
— В какой момент финальной встречи вы поняли, что выиграете?
Вадеева: — Минут за пять до конца игры я посмотрела в глаза американок и увидела там страх, неуверенность. В тот момент я поняла, что победа будет нашей.
— А до матча всерьез верили, что можете стать чемпионками? Было предчувствие, что золотая медаль будет вашей?
Мусина: — Да, действительно было такое чувство. Хоть мы и проигрывали с первых минут, и счет был поначалу
— Обыграть сборную США в финале чемпионата мира — это самое крутое, что может быть в баскетболе?
Вадеева: — Сейчас — наверное. А вот повторить то же на взрослом уровне было бы в два раза лучше.
Мусина: — Хотя и молодое поколение обыграть приятно. До нас это редко кому удавалось.
Вадеева: — Я вообще считаю, что остальные боятся Америку
ВЗРОСЛЫЕ ИГРОКИ БОЛЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ
— Вы играли и за взрослую сборную России. После этого возращение в «молодежку» далось легко?
Вадеева: — Сначала мне было непросто почувствовать игру девчонок. Иногда я не могла их понять, иногда они меня. Лишь к последним играм отладили взаимосвязь — и все пошло, как по маслу.
— Бьют во взрослом баскетболе сильнее?
Вадеева: — В разы.
Мусина: — А мне кажется, у молодых, наоборот, больше азарта. Иногда он перехлестывает через край. Идут в контакт по полной.
Вадеева: — У нас просто с тобой игровые позиции разные!
Мусина: — Это да. Но
Вадеева: — Но на взрослом уровне игроки выше, сильнее, опытнее. Предугадывают дальнейшие действия, реже покупаются на финты.
— По части атмосферы в команде, где вам проще?
Мусина: — Во взрослой команде к нам относились очень хорошо. Но в молодежном коллективе давно свои — росли в одних школах, играли против друг друга. Было совсем хорошо.
— В 19 лет вы ощущаете себя взрослыми или пока еще юниорками?
Вадеева: —
Мусина: — Но играть хотелось бы на взрослом уровне и занимать там лидирующие позиции. Для этого необходимо много работать. Ведь войти в команду, в которой много опытных игроков — непросто.
— Возникает проблема игрового времени?
Вадеева: — Мне в курском «Динамо» тренер доверяет, дает много времени. Минут по 20. Для молодого игрока это хорошо и даже престижно.
— Иностранные звезды в нашем чемпионате не мешают вам пробиться?
Вадеева: — С одной стороны это плохо, но с другой — должно мотивировать нас. Нужно доказывать, что мы ничуть не хуже, а в
— В чем их сила?
Вадеева: — Они проще ко всему относятся. Не загоняются. Они более уверенные в себе, у нас могут быть
Мусина: —
Вадеева: — У них с самого детства на одно место в команде сто человек, большая конкуренция. И каждый, кто хочет стать хорошим игроком, должен убиваться за это место.
— То, что американки сильнее — это физиология?
Вадеева: — Если говорить о темнокожих игроках — конечно, да. Мы, например, сейчас играли с малийками, у них такие данные! Если дать им хорошего тренера, думаю, они на две головы выше всех нас будут, даже американок. Трудно играть против таких спортсменок.
ПИРОГОВ С ЧЕРНОЙ ИКРОЙ НАМ НЕ ДАЮТ
— В
Вадеева: — Получали — колоссальное! Очень классная игра была, интересная.
Мусина: — До конца, до последней секунды мы не знали, какой будет результат. Когда оставалась минута, мы вроде выигрывали, но нельзя было расслабляться.
— Обидно, что по телевизору в России не показали вашу победу?
Вадеева: — Очень обидно!
— А зал за кого болел?
Вадеева: — Канада, помню, болела за американок. А так большинство команд болели за нас, конечно.
Мусина: — Зал, в котором сидели другие команды, нас очень сильно поддерживали. Помню момент, когда Маша забила
— Во многих видах спорта девушки играют агрессивнее мужчин — дерутся, хватают друг друга за волосы и так далее. Женский баскетбол тоже агрессивнее мужского?
Вадеева: — Нет, но когти присутствуют. Контакт всегда есть, вон все в синяках. Показывать не будем (смеется).
— А что самое неприятно?
Вадеева: — Когда царапают — ужас просто.
— Тренеры не заставляют стричь ногти?
Мусина: — Зачем? Длинные ногти — это же красиво.
— А есть
Вадеева: — Нет. Но мне, например, неприятно играть с маленькими соперницами. Они очень шустрые и неудобные для меня.
— Российский спорт очень разный. Есть футболисты, которые за 10 тысяч долларов покупают шампанское, а есть команды, которые путешествуют на выездные матчи по 20 часов на автобусе. Где находится наш женский баскетбол?
Вадеева: — По европейским меркам, мне кажется, у нас самый обеспеченный баскетбол.
— То есть у вас хорошие условия, и вы живете в нормальных гостиницах и тренируетесь в нормальных залах?
Вадеева: — Не бывает такого, когда в гостиницах грязно, или еще
— Мы можете сейчас позволить себе пойти в ГУМ и купить любое платье, которое понравилось?
Синхронно: — Нет.
— Но наверняка хочется…
Мусина: — Да, но это не по карману.
— Какие на площадке вам встречались самые необычные сопрницы?
Вадеева: — Бриттни Грайнер из УГМК.
— Что с ней не так?
Вадеева: — У нее почти два метра роста, и она немного смахивает на мужчину…
Мусина: — В российском чемпионате это единственный игрок, который может забить сверху. У нее очень длинные руки и высокий рост. Этим она, конечно, удивляет. Еще у нее интересная прическа, и она вся в татуировках. Также в УГМК есть Дайана Таурази, она удивляет агрессивным поведением. Еще и техника отличная, делает такие финты, что к ней в игре никто даже подойти не может. Плюс, мне кажется, некоторые игроки ее просто боятся.
— А вы боитесь?
Синхронно: — Нет!
— В предстоящем чемпионате России вам впервые предстоит играть за конкурирующие команды…
Мусина: — У нас разные позиции, поэтому особо пересекаться на площадке не будем, хотя…
Вадеева: — Все равно, когда увижу тебя в другой команде, будет непривычно.
Мусина: — Будешь мне подыгрывать? Настоящая подруга! (Смеется.).
— Все парни, играющие в баскетбол, мечтают однажды оказаться в НБА. Девушки тоже?
Мусина: — Мы — да. Это другой уровень игры. Там собраны лучшие. Попробовать себя в такой лиге было бы очень интересно.
— Что нужно, чтобы туда позвали?
Мусина: — Работать!
Вадеева: — И чтобы исполнился 21 год. Раньше туда нельзя.
ТРЕНЕР НЕ ДОЛЖЕТ БЫТЬ СЛИШКОМ ГРУБЫМ
— Мария говорила, что мечтает положить мяч сверху в кольцо, и брат даже обещал подарить ей машину, если это случится.
Вадеева: — Я не смогла. Хотя я специально над этим и не работала, поскольку была сконцентрирована на играх. Мы поспорили с братом, когда мне было 12 лет, а срок исполнения мне был дан до 18 лет. Если я не справлюсь с задачей, то машину ему должна была купить я. В итоге решили, что мы сделаем ремонт на даче у бабушки и дедушки.
— За мужским баскетболом следите?
Вадеева: — Только за российским.
— В мужском чемпионате России есть команды, за которые болеете?
Вадеева: — Нравятся «Зенит», ЦСКА. Переживаю за команды, игра которых по душе. А за «Зенит» еще и потому, что моя подруга — сестра Сергея Карасева.
— Расстроились, когда «Зенит» проиграл «Химкам» в полуфинале?
Вадеева: — Да, очень.
— С Сергеем Карасевым хорошо знакомы?
Вадеева: — Да. Он вместе с моим братом начинал играть в «Тринте». В детстве Серега всегда был лидером. Всегда попадал в стартовую пятерку. Поэтому, когда я выбирала игровой номер, подумала: «Блин, я тоже хочу быть лидером» и выбрала седьмой, как у Карасева. Сейчас уже сильно привязалась к этому номеру.
— Раиса, а вы как номер выбирали?
Мусина: — Взяла такой же, как у старшей сестры. Когда мы играли вместе с ней, стоял вопрос, кто будет играть под «четвертым». Но ей, как старшей, уступила.
— Если будет выбор между просмотром мужского матча и женского, что предпочтете?
Мусина: — Я бы смотрела женский.
Вадеева: — А я бы мужской: там больше пищи для размышлений, есть, чему поучиться.
— Кто круче: Леброн Джеймс, Стефен Карри или Майкл Джордан?
Синхронно: Джордан!
— С Андреем Кириленко вы на «ты» или на «вы»?
Вадеева: — На «вы»!
Мусина: — И легендарный игрок.
— Есть тренеры, которые общаются с игроками спокойно, а есть которые любят наорать. Вам какой тип ближе?
Мусина: — Должен быть баланс. И похвала нужна, и повысить тон в нужный момент допустимо, чтобы придать мотивации.
— А если тренер будет слишком груб, как у «Газмяса»?
Мусина: — Я бы с таким работать не смогла. Да и нет таких в женском баскетболе.
Вадеева: — Потому что мы ведь и обидеться можем!
— А гандбольный мэтр Трефилов говорит, что с девчонками надо пожестче…
Вадеева: — Мне такие не попадались. Никто не давил и не кричал.
— За вашей личной жизнью контроля со стороны тренеров нет?
Вадеева: — Нет, на свидания отпрашиваться не приходится.
ПО ВЫХОДНЫМ НЕСКОЛЬКО РАЗ ХОДИЛА НА ТАНЦЫ
— Певица Земфира была капитаном юниорской сборной России по баскетболу, но нашла в себе талант певицы, ушла из спорта. Если у вас появится желание проявить себя в творческой области, оставите баскетбол?
Вадеева: — Мне кажется, у нас хорошо и в баскетболе получается. Конечно, мы останемся. Если же захотим заняться, например, пением, то посвятим этому свободное время. Так Женя Белякова научилась играть на пианино.
— На сборах?
Вадеева: — Нет. В свободное время. Я тоже по выходным несколько раз ходила на танцы.
— На бальные?
Вадеева: — Нет, молодежные.
— Любите рэп?
Вадеева: — Только легкий. Американский мне не нравится.
— То есть предпочитаете российский?
Вадеева: — Да. Jah Khalib, Тимати, L’One.
Мусина: — Мот.
— Экстремальными видами спорта занимаетесь?
Мусина: — Нам не разрешают заниматься опасными вещами. Мы поэтому и не пробовали никогда.
— А хочется?
Вадеева: — Очень!
Мусина: — Иногда зимой, когда вокруг хорошая погода, так хочется покататься на коньках, но…
— Неужели и на коньках нельзя?
Мусина: — Да. Можно же неудачно упасть и вывернуть голеностоп. Вот вам и травма.
Вадеева: — Так бы хотела научиться кататься на сноуборде или на серфе.
Мусина: — Но это очень опасно!
Вадеева: — Знаю. Но так хочется!
— В этом году
Вадеева: — У меня впереди 20 дней отпуска. У Раи — чуть больше.
— Баскетбольный мяч на это время, наверное, уберете с глаз долой?
Мусина: — У меня впереди солнце, море, загар… Да и с семьей надо время проводить. Редко видим близких — постоянно в разъездах, на выездах.
Вадеева: — Но мяч, думаю, уберем подальше. Надо как следует подготовиться к новому сезону. Отвлечься, чтобы соскучиться.
— Вы выполнили свою мечту — стали победительницами молодежного чемпионата мира. Какая следующая?
Вадеева: Самая большая цель — Олимпиада, чемпионат Европы, мира… Да все хочется выиграть!
Мусина: Шаг за шагом будем идти к заветной мечте.
Мария ВАДЕЕВА, родилась 16 июля 1998 года в Москве
Дочь бывшего защитника ЦСКА и
Рост — 193 см. Амплуа — центровая.
Чемпионка Европы U16 (2014), чемпионка мира U19 (2017).
В 16 лет Мария дебютировала в составе взрослой национальной команды.
Начинала в команде «Спарта&К» (2014−2016). Ныне — игрок команды «Динамо» (Курск).
На юниорском чемпионате мира была признана MVP.
Раиса МУСИНА, родилась 31 марта 1998 в Москве
Пятый ребенок в большой спортивной семье
Рост — 192 см. Амлуа — тяжелый форвард.
Чемпионка Европы U16 (2014), чемпионка мира U19 (2017), бронзовый призер чемпионата Польши (2017).
Начинала в команде «Спарта&К» (2014−2016), затем играла за «Польковице» (Польша), нынешним летом подписала контракт с УГМК.
На первенстве мира U19 стала самым результативным игроком финала, забросив американкам 33 очка.
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