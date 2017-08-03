Мария Вадеева и Раиса Мусина: Очень обидно, что в России не показали наш победный финал

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Баскетболистки раскрыли тайны подготовки к финальной битве с американками, рассказали о грязных приемах соперниц и объяснили, почему им запрещено кататься на коньках.

— Ваш тренер рассказывал, что запретил команде праздновать победу с шампанским. Удалось полноценно отметить победу, когда вернулись в Москву?

Мария Вадеева: — После матча мы толком не осознали, что выиграли, и отметили очень скромно. Когда я приехала домой, то очень душевно отпраздновала с семьей.

Раиса Мусина: — Сначала мы не верили в такую большую победу. До сих пор ее не ощущаем. Моя семья еще не до конца вернулась из Италии, где поддерживала нас. Наверное, когда все приедут, будет какой-то семейный ужин.

— Американки вас поздравили? Как они отреагировали на свое поражение?

Вадеева: — Они были очень расстроены. Мне кажется, они до конца не поняли, что произошло. Наверное, для них это поражение очень обидно.

Мусина: — Когда матч уже подходил к концу, капитан американок кричала: «Золото сегодня наше! Мы его не отдадим!» Для нас это тоже срабатывало как дополнительная мотивация.

— А вы ничего не кричали?

Мусина: — Мы — нет. Мы держали все в себе и хотели показывать соперницам только спокойствие и уверенность. Наверное, их это тоже задевало.

Вадеева: — Конечно, мы поддерживали друг друга. Говорили, что все получится…

— Что происходило в раздевалке перед матчем? Например, девчонки из плавательной эстафеты недавно пели «Комбат»…

Мусина: — Наши тренеры придумали интересную идею с плакатом. Мы должны были на нем написать не только пожелания и слова мотивации, но и за кого конкретно мы будем сегодня биться. Большинство писали, что за семью, за родных, за близких…

Вадеева: — Кто-то написал, что «за еду».

— Кто это был?

Вадеева: — Оля Столяр.

Мусина: — Мне рассказывали, что эта шутка пошла у них со сборов в Сочи.

В ГЛАЗАХ АМЕРИКАНОК УВИДЕЛИ СТРАХ

— Каково настраиваться на финальный матч, когда вы знали, что медаль уже точно в кармане? Что помогло не трястись перед американками?

Вадеева: — Мы стремились взять реванш. Мы с Раей уже второй раз были в финале чемпионата мира U19 и хотели доказать, что ничем не хуже американок. В первой встрече мы уступили им, это было очень обидно. До сих пор осадок остался.

Мусина: — Сначала мы выигрывали, но потом игра перевернулась. Очень сложное чувство: мы понимали, что можем быть лучше, но не хватило какого-то броска…

— В какой момент финальной встречи вы поняли, что выиграете?

Вадеева: — Минут за пять до конца игры я посмотрела в глаза американок и увидела там страх, неуверенность. В тот момент я поняла, что победа будет нашей.

— А до матча всерьез верили, что можете стать чемпионками? Было предчувствие, что золотая медаль будет вашей?

Мусина: — Да, действительно было такое чувство. Хоть мы и проигрывали с первых минут, и счет был поначалу что-то вроде 0:8, мы все равно сохраняли спокойствие. В перерыве мы поняли, что надо играть от защиты. Мы выиграли третий период, и в четвертом нам это сильно помогло.

— Обыграть сборную США в финале чемпионата мира — это самое крутое, что может быть в баскетболе?

Вадеева: — Сейчас — наверное. А вот повторить то же на взрослом уровне было бы в два раза лучше.

Мусина: — Хотя и молодое поколение обыграть приятно. До нас это редко кому удавалось.

Вадеева: — Я вообще считаю, что остальные боятся Америку из-за ее заслуг, а не из-за каких-то невероятных игроков.

ВЗРОСЛЫЕ ИГРОКИ БОЛЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ

— Вы играли и за взрослую сборную России. После этого возращение в «молодежку» далось легко?

Вадеева: — Сначала мне было непросто почувствовать игру девчонок. Иногда я не могла их понять, иногда они меня. Лишь к последним играм отладили взаимосвязь — и все пошло, как по маслу.

— Бьют во взрослом баскетболе сильнее?

Вадеева: — В разы.

Мусина: — А мне кажется, у молодых, наоборот, больше азарта. Иногда он перехлестывает через край. Идут в контакт по полной.

Вадеева: — У нас просто с тобой игровые позиции разные!

Мусина: — Это да. Но все-таки, я считаю, взрослые более профессиональны. И лишний раз рисковать возможностью получить травму не станут.

Вадеева: — Но на взрослом уровне игроки выше, сильнее, опытнее. Предугадывают дальнейшие действия, реже покупаются на финты.

— По части атмосферы в команде, где вам проще?

Мусина: — Во взрослой команде к нам относились очень хорошо. Но в молодежном коллективе давно свои — росли в одних школах, играли против друг друга. Было совсем хорошо.

— В 19 лет вы ощущаете себя взрослыми или пока еще юниорками?

Вадеева: — Что-то среднее (смеется). Я граней возраста вообще не чувствую. Все что мне нужно — мяч и кольцо.

Мусина: — Но играть хотелось бы на взрослом уровне и занимать там лидирующие позиции. Для этого необходимо много работать. Ведь войти в команду, в которой много опытных игроков — непросто.

— Возникает проблема игрового времени?

Вадеева: — Мне в курском «Динамо» тренер доверяет, дает много времени. Минут по 20. Для молодого игрока это хорошо и даже престижно.

— Иностранные звезды в нашем чемпионате не мешают вам пробиться?

Вадеева: — С одной стороны это плохо, но с другой — должно мотивировать нас. Нужно доказывать, что мы ничуть не хуже, а в чем-то даже лучше тех же американок.

— В чем их сила?

Вадеева: — Они проще ко всему относятся. Не загоняются. Они более уверенные в себе, у нас могут быть какие-то сомнения, а они выходят на площадку с этим чувством полной уверенности.

Мусина: — Во-первых, американки всегда отличались физическими данными, которые у них развивают с самого детства. Наверное, они более приспособлены к таким движениям, они мощнее, выше прыгают, быстрее бегают.

Вадеева: — У них с самого детства на одно место в команде сто человек, большая конкуренция. И каждый, кто хочет стать хорошим игроком, должен убиваться за это место.

— То, что американки сильнее — это физиология?

Вадеева: — Если говорить о темнокожих игроках — конечно, да. Мы, например, сейчас играли с малийками, у них такие данные! Если дать им хорошего тренера, думаю, они на две головы выше всех нас будут, даже американок. Трудно играть против таких спортсменок.

ПИРОГОВ С ЧЕРНОЙ ИКРОЙ НАМ НЕ ДАЮТ

— В финале-то вы получали удовольствие от самой игры или «загонялись»?

Вадеева: — Получали — колоссальное! Очень классная игра была, интересная.

Мусина: — До конца, до последней секунды мы не знали, какой будет результат. Когда оставалась минута, мы вроде выигрывали, но нельзя было расслабляться.

— Обидно, что по телевизору в России не показали вашу победу?

Вадеева: — Очень обидно! Все-таки играет сборная России в финале, хоть и младший возраст. Могли бы и показать финал.

— А зал за кого болел?

Вадеева: — Канада, помню, болела за американок. А так большинство команд болели за нас, конечно.

Мусина: — Зал, в котором сидели другие команды, нас очень сильно поддерживали. Помню момент, когда Маша забила из-под кольца, я была на лавочке. Смотрела напротив и видела, как девочки из других сборных подскакивали и аплодировали. Было настолько приятно! Это срабатывало как дополнительная мотивация, появлялся азарт. Хотелось обыграть команду, которая «непобедима».

— Во многих видах спорта девушки играют агрессивнее мужчин — дерутся, хватают друг друга за волосы и так далее. Женский баскетбол тоже агрессивнее мужского?

Вадеева: — Нет, но когти присутствуют. Контакт всегда есть, вон все в синяках. Показывать не будем (смеется).

— А что самое неприятно?

Вадеева: — Когда царапают — ужас просто.

— Тренеры не заставляют стричь ногти?

Мусина: — Зачем? Длинные ногти — это же красиво.

— А есть какие-то команды, для которых щипки и царапки — фирменный стиль?

Вадеева: — Нет. Но мне, например, неприятно играть с маленькими соперницами. Они очень шустрые и неудобные для меня.

— Российский спорт очень разный. Есть футболисты, которые за 10 тысяч долларов покупают шампанское, а есть команды, которые путешествуют на выездные матчи по 20 часов на автобусе. Где находится наш женский баскетбол?

Вадеева: — По европейским меркам, мне кажется, у нас самый обеспеченный баскетбол.

— То есть у вас хорошие условия, и вы живете в нормальных гостиницах и тренируетесь в нормальных залах?

Вадеева: — Не бывает такого, когда в гостиницах грязно, или еще что-то в таком роде. Но и нельзя сказать, что условия шикарные, и столы ломятся от пирогов с красной и черной икрой.

— Мы можете сейчас позволить себе пойти в ГУМ и купить любое платье, которое понравилось?

Синхронно: — Нет.

— Но наверняка хочется…

Мусина: — Да, но это не по карману.

— Какие на площадке вам встречались самые необычные сопрницы?

Вадеева: — Бриттни Грайнер из УГМК.

— Что с ней не так?

Вадеева: — У нее почти два метра роста, и она немного смахивает на мужчину…

Мусина: — В российском чемпионате это единственный игрок, который может забить сверху. У нее очень длинные руки и высокий рост. Этим она, конечно, удивляет. Еще у нее интересная прическа, и она вся в татуировках. Также в УГМК есть Дайана Таурази, она удивляет агрессивным поведением. Еще и техника отличная, делает такие финты, что к ней в игре никто даже подойти не может. Плюс, мне кажется, некоторые игроки ее просто боятся.

— А вы боитесь?

Синхронно: — Нет!

— В предстоящем чемпионате России вам впервые предстоит играть за конкурирующие команды…

Мусина: — У нас разные позиции, поэтому особо пересекаться на площадке не будем, хотя…

Вадеева: — Все равно, когда увижу тебя в другой команде, будет непривычно.

Мусина: — Будешь мне подыгрывать? Настоящая подруга! (Смеется.).

— Все парни, играющие в баскетбол, мечтают однажды оказаться в НБА. Девушки тоже?

Мусина: — Мы — да. Это другой уровень игры. Там собраны лучшие. Попробовать себя в такой лиге было бы очень интересно.

— Что нужно, чтобы туда позвали?

Мусина: — Работать!

Вадеева: — И чтобы исполнился 21 год. Раньше туда нельзя.

ТРЕНЕР НЕ ДОЛЖЕТ БЫТЬ СЛИШКОМ ГРУБЫМ

— Мария говорила, что мечтает положить мяч сверху в кольцо, и брат даже обещал подарить ей машину, если это случится.

Вадеева: — Я не смогла. Хотя я специально над этим и не работала, поскольку была сконцентрирована на играх. Мы поспорили с братом, когда мне было 12 лет, а срок исполнения мне был дан до 18 лет. Если я не справлюсь с задачей, то машину ему должна была купить я. В итоге решили, что мы сделаем ремонт на даче у бабушки и дедушки.

— За мужским баскетболом следите?

Вадеева: — Только за российским.

— В мужском чемпионате России есть команды, за которые болеете?

Вадеева: — Нравятся «Зенит», ЦСКА. Переживаю за команды, игра которых по душе. А за «Зенит» еще и потому, что моя подруга — сестра Сергея Карасева.

— Расстроились, когда «Зенит» проиграл «Химкам» в полуфинале?

Вадеева: — Да, очень.

— С Сергеем Карасевым хорошо знакомы?

Вадеева: — Да. Он вместе с моим братом начинал играть в «Тринте». В детстве Серега всегда был лидером. Всегда попадал в стартовую пятерку. Поэтому, когда я выбирала игровой номер, подумала: «Блин, я тоже хочу быть лидером» и выбрала седьмой, как у Карасева. Сейчас уже сильно привязалась к этому номеру.

— Раиса, а вы как номер выбирали?

Мусина: — Взяла такой же, как у старшей сестры. Когда мы играли вместе с ней, стоял вопрос, кто будет играть под «четвертым». Но ей, как старшей, уступила.

— Если будет выбор между просмотром мужского матча и женского, что предпочтете?

Мусина: — Я бы смотрела женский.

Вадеева: — А я бы мужской: там больше пищи для размышлений, есть, чему поучиться.

— Кто круче: Леброн Джеймс, Стефен Карри или Майкл Джордан?

Синхронно: Джордан!

— С Андреем Кириленко вы на «ты» или на «вы»?

Вадеева: — На «вы»! Все-таки президент федерации.

Мусина: — И легендарный игрок.

— Есть тренеры, которые общаются с игроками спокойно, а есть которые любят наорать. Вам какой тип ближе?

Мусина: — Должен быть баланс. И похвала нужна, и повысить тон в нужный момент допустимо, чтобы придать мотивации.

— А если тренер будет слишком груб, как у «Газмяса»?

Мусина: — Я бы с таким работать не смогла. Да и нет таких в женском баскетболе.

Вадеева: — Потому что мы ведь и обидеться можем!

— А гандбольный мэтр Трефилов говорит, что с девчонками надо пожестче…

Вадеева: — Мне такие не попадались. Никто не давил и не кричал.

— За вашей личной жизнью контроля со стороны тренеров нет?

Вадеева: — Нет, на свидания отпрашиваться не приходится.

ПО ВЫХОДНЫМ НЕСКОЛЬКО РАЗ ХОДИЛА НА ТАНЦЫ

— Певица Земфира была капитаном юниорской сборной России по баскетболу, но нашла в себе талант певицы, ушла из спорта. Если у вас появится желание проявить себя в творческой области, оставите баскетбол?

Вадеева: — Мне кажется, у нас хорошо и в баскетболе получается. Конечно, мы останемся. Если же захотим заняться, например, пением, то посвятим этому свободное время. Так Женя Белякова научилась играть на пианино.

— На сборах?

Вадеева: — Нет. В свободное время. Я тоже по выходным несколько раз ходила на танцы.

— На бальные?

Вадеева: — Нет, молодежные. Хип-хоп.

— Любите рэп?

Вадеева: — Только легкий. Американский мне не нравится.

— То есть предпочитаете российский?

Вадеева: — Да. Jah Khalib, Тимати, L’One.

Мусина: — Мот.

— Экстремальными видами спорта занимаетесь?

Мусина: — Нам не разрешают заниматься опасными вещами. Мы поэтому и не пробовали никогда.

— А хочется?

Вадеева: — Очень!

Мусина: — Иногда зимой, когда вокруг хорошая погода, так хочется покататься на коньках, но…

— Неужели и на коньках нельзя?

Мусина: — Да. Можно же неудачно упасть и вывернуть голеностоп. Вот вам и травма.

Вадеева: — Так бы хотела научиться кататься на сноуборде или на серфе.

Мусина: — Но это очень опасно!

Вадеева: — Знаю. Но так хочется!

— В этом году отдохнуть-то успеете?

Вадеева: — У меня впереди 20 дней отпуска. У Раи — чуть больше.

— Баскетбольный мяч на это время, наверное, уберете с глаз долой?

Мусина: — У меня впереди солнце, море, загар… Да и с семьей надо время проводить. Редко видим близких — постоянно в разъездах, на выездах.

Вадеева: — Но мяч, думаю, уберем подальше. Надо как следует подготовиться к новому сезону. Отвлечься, чтобы соскучиться.

— Вы выполнили свою мечту — стали победительницами молодежного чемпионата мира. Какая следующая?

Вадеева: Самая большая цель — Олимпиада, чемпионат Европы, мира… Да все хочется выиграть!

Мусина: Шаг за шагом будем идти к заветной мечте.