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3 августа 2017, 12:29 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | БЕЛТА

Белорусские баскетболисты не попали в четвертьфинал юношеского первенства Европы

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты юношеской сборной Беларуси (U-18) проиграли третий поединок подряд и не смогут продолжить борьбу за выход в элитный дивизион первенства Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном матче первого этапа континентального чемпионата в 2-м дивизионе в Таллине белорусы в упорной борьбе уступили команде Хорватии — 67:73 (16:10 14:26 28:19 9:18). Подопечные Сергея <span class=error>Шайковского</span> заняли 5-е место в предварительной группе В и теперь будут играть в турнире за 17−24-е места. Увеличить
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В заключительном матче первого этапа континентального чемпионата в 2-м дивизионе в Таллине белорусы в упорной борьбе уступили команде Хорватии — 67:73 (16:10, 14:26, 28:19, 9:18). Подопечные Сергея Шайковского заняли 5-е место в предварительной группе В и теперь будут играть в турнире за 17−24-е места. Итоговое положение команд: Хорватия — 10 очков, Болгария — 8, Исландия — 8, Венгрия — 7, Беларусь — 7, Грузия — 5. На стартовом этапе сборная Беларуси победила соперников из Болгарии (90:75) и Грузии (97:63), а затем трижды проиграла — Исландии (71:78), Венгрии (85:91) и Хорватии (67:73). В первой встрече утешительного раунда белорусские баскетболисты 4 августа встретятся со сверстниками из Албании.

Борьбу за выход в высшую лигу юношеского первенства 4 августа продолжат пары четвертьфиналистов: Великобритания — Болгария, Эстония — Польша, Хорватия — Нидерланды, Израиль — Дания. Победители 5 августа проведут полуфинальные матчи, 6 августа состоятся поединки за 1-е и 3-е места. Повышение в классе получат три призера состязаний в эстонской столице.

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