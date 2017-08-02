Базаревич: Клубы не заботятся об игроках сборной России
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич выразил недовольство медицинским обеспечением в клубах.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Нам нужно учитывать, что осенью предстоит отбор на Кубок мира — 2019. И мы хотели посмотреть большее количество людей. Нам нужно было увидеть игроков, которые готовы заменить, скажем так, первый эшелон. Были люди, которых мы хотели видеть и в лагере, и на сборах. Но, к сожалению, например, Стребков, Антипов, Клименко оказались нездоровыми.
Мы очень хотели видеть Антипова на сборах, ждали его до последнего, не объявляли состав. Он позвонил и сказал, что не будет полностью готов к началу сборов. Клименко вчера приехал к нам, прошёл медосмотр. И он тоже не сможет нам помочь.
Мне кажется, нам нужно тщательнее следить за кандидатами в сборную в течение сезона. Те сведения, которые мы получаем о медицинском обеспечении в клубах, вызывают некую оторопь.
То же самое с Карасёвым. В
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