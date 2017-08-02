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2 августа 2017, 10:14 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | БЕЛТА

Белорусы уступили венграм на юношеском чемпионате Европы по баскетболу

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юношеская сборная Беларуси (U-18) потерпела второе поражение подряд на чемпионате Европы (дивизион 2), который проходит в Таллинне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусы неплохо начали встречу с венгерскими сверстниками выиграв стартовую четверть со счетом 30:21. А вот во второй <span class=error>десятиминутке</span> случился настоящий провал: подопечные Сергея <span class=error>Шайковского</span> проиграли ее по всем статьям — 6:27. Увеличить
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Белорусы неплохо начали встречу с венгерскими сверстниками, выиграв стартовую четверть со счетом 30:21. А вот во второй десятиминутке случился настоящий провал: подопечные Сергея Шайковского проиграли ее по всем статьям — 6:27. После большого перерыва белорусские баскетболисты пытались догнать соперников, но не успели и проиграли с разницей в 6 очков — 85:91 (30:21, 6:27, 22:21, 27:22). Самым результативным в составе проигравших стал Евгений Масальский, набравший 18 очков. До этого белорусы выиграли два поединка в предварительной группе В — у команд Болгарии (90:75) и Грузии (97:63), а затем проиграли Исландии (71:78).

Сегодня сборная Беларуси завершит первый этап соревнований встречей с лидером группы сборной Хорватии, у которой четыре победы в четырех проведенных матчах.

Турнирное положение перед заключительным туром игровых дней: Хорватия — 8 очков, Исландия — 7, Беларусь — 6, Болгария — 6, Венгрия — 4, Грузия — 4.

В остальных группах положение таково:

А — Нидерланды — 7, Великобритания — 7, Швеция — 7, Чехия — 6, Люксембург — 5, Албания — 4.

С — Израиль — 8, Польша — 7, Португалия — 6, Румыния — 6, Австрия — 5, Азербайджан — 4.

D — Эстония — 8, Бельгия — 6, Дания — 6, Македония — 6, Швейцария — 6, Ирландия — 4.

По итогам предварительного этапа в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Путевки в элиту юношеского первенства континента получат три призера турнира в эстонской столице.

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