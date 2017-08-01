Алексей Швед: Выиграть чемпионат Европы? Может, что-то получится
Защитник Алексей Швед заявил, что в сборной России сейчас собран один из сильнейших составов за последние годы. Игрок «Химок» отметил, что надеется на полные залы во время игр национальной команды в России.
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Видимо, что-то случилось...
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— В
Выиграть медаль на чемпионате Европы? Я не люблю говорить раньше времени. Сначала постараемся выиграть матчи в группе, а потом будем идти шаг за шагом. Состав реально собран самый сильный за последние пять лет, может
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