Алексей Швед: Выиграть чемпионат Европы? Может, что-то получится

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— В Санкт-Петербурге проведем два матча, — цитирует «Спорт FM» Шведа. — Мне лично нравится играть в Москве, удобнее сыграть там, где живешь. Думаю, и в Питере буден полный зал, то же самое ожидаем от Казани. В сборной собраны ребята, которых я знаю давно. Недовольство Мозгова по ходу тренировки? Я не знаю, не думаю, что там какой-то негатив. На такие моменты даже не обращаю внимания. Прошел этот момент, и он пошел дальше бегать по площадке.