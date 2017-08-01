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1 августа 2017, 20:59 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Спорт-Экспресс

Алексей Швед: Выиграть чемпионат Европы? Может, что-то получится

Защитник Алексей Швед заявил, что в сборной России сейчас собран один из сильнейших составов за последние годы. Игрок «Химок» отметил, что надеется на полные залы во время игр национальной команды в России.

Защитник Алексей Швед заявил что в сборной России сейчас собран один из сильнейших составов за последние годы. Увеличить
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— В Санкт-Петербурге проведем два матча, — цитирует «Спорт FM» Шведа. — Мне лично нравится играть в Москве, удобнее сыграть там, где живешь. Думаю, и в Питере буден полный зал, то же самое ожидаем от Казани. В сборной собраны ребята, которых я знаю давно. Недовольство Мозгова по ходу тренировки? Я не знаю, не думаю, что там какой-то негатив. На такие моменты даже не обращаю внимания. Прошел этот момент, и он пошел дальше бегать по площадке.

Выиграть медаль на чемпионате Европы? Я не люблю говорить раньше времени. Сначала постараемся выиграть матчи в группе, а потом будем идти шаг за шагом. Состав реально собран самый сильный за последние пять лет, может что-то получится.
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