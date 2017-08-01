Саккетти возглавит сборную Италии по баскетболу вместо Мессины после ЧЕ-2017

Саккетти, который является главным тренером клуба итальянской серии А «Ваноли Кремона», приступит к своим обязанностям во время матчей квалификационного раунда к чемпионату мира 2019 года. Мессина, в 2005—2009 и 2012−2014 годах возглавлявший ЦСКА, совмещает работу в сборной Италии с должностью ассистента главного тренера в клубе НБА «Сан-Антонио Спёрс».

Чемпионат Европы по баскетболу пройдет с 31 августа по 17 сентября в Финляндии, Израиле, Румынии и Турции. Сборная Италии сыграет в группе B (все матчи пройдут в Тель-Авиве), где ее соперниками будут команды Украины, Израиля, Литвы, Грузии и Германии.