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31 июля 2017, 14:00 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Спорт-Экспресс

«Проснулись под крик: «Россия! Россия!» Как баскетболистки пережили свою победу

Лидер юниорской сборной России по баскетболу и MVP первенства мира U-19 Мария Вадеева рассказала о своих эмоциях после выдающейся победы над американками в финале турнира.

<span class=error>Вадеева</span> — о победе на ЧМ. Увеличить
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— С чего началось чемпионское утро?

— Поставила себе будильник, поскольку у нас ранний вылет в Москву, но проснулась не от его звонка, а от крика: «Россия! Россия!». Сразу улыбнулась.

— Кто-то из подруг по команде начал утро на позитивной ноте?

— Не представляете! Это был тренер! Мы сами сначала немного удивились, но потом долго смеялись.

— Появилось ощущение, что сделали большое дело?

— Пока нет. Откровенно говоря, не поняла даже пока, что произошло. Все пишут, поздравляют, столько теплых слов. Это безумно приятно. Андрей Кириленко (президент Федерации баскетбола России. — Прим. «СЭ») сказал очень добрые слова — для нас это тоже очень важно. Но ощущения: все, я чемпионка мира — пока нет.

НЕ МОГЛИ ПОДВЕСТИ КИРИЛЕНКО.

— Кириленко перед матчем как-то помогал вам настроиться?

— Андрей Геннадьевич перед матчем не заходил, потому что хотел нам сделать сюрприз. После встречи сказал, что мы молодцы и что не стоит останавливаться на достигнутом.

— От такого сюрприза могут и коленки задрожать…

— Я узнала о приезде Андрея Геннадьевича случайно — за какое-то время до игры зашла в интернет, а официальный Твиттер Международной федерации баскетбола (FIBA) опубликовал его фото и написал, что он приехал на турнир.

Я сразу всем рассказала и подумала: «Как же это круто, что он здесь!». И все волнение сразу ушло. Наоборот, сам факт, что на трибуне глава федерации, легенда российского баскетбола только придало уверенности. Такого великого игрока мы подвести не могли.

— Перед турниром понимали, что вам по силам выиграть?

— Без таких целей ехать на чемпионат мира бессмысленно. Другое дело, что есть простые и сложные вещи. Обыграть команду США — невероятно сложно. Но если уж подошли вплотную к мечте, надо побеждать. Я так девочкам и сказала: «Мы в финале! Это уже здорово! Но одно дело просто в него попасть, и совсем другое — выиграть».

— Вы в команде главный мотиватор?

— И меня слушают, и Раю Мусину — мы все друг друга слушаем. В нашей команде нет единоличного лидера, за которым все слепо идут.

МАМА ВЕЛЕЛА СЫГРАТЬ СЕРДЦЕМ.

— Зато в нашей команде есть MVP этого чемпионата мира — вы. Что получили в качестве подарка от организаторов?

— Часы швейцарской марки — очень симпатичные, но не такие красивые и желанные как завоеванная золотая медаль. Во-первых, командный успех для меня важнее в принципе. Во-вторых, я понимаю, что без своей команды никакого титула у меня бы не было.

— Чьи слова перед матчем мотивировали больше всего?

— Перед матчем я волновалась, все думала: звонить маме или нет. На протяжении всего турнира мы перед играми не созванивались, но на этот раз решила ей набрать. Мама сказала: «Вы — молодцы! Вы все можете. Только сыграйте сердцем».

— Можно сказать, что наказ выполнили.

— Да! На самом деле, я понимаю, что на таком драйве, на таких эмоциях нужно проводить как можно больше матчей. Выходя на площадку надо прежде всего играть, жить на ней. Тогда и все получается.

— Много говорилось о том, что женский баскетбол находится где-то на задворках. Вы как относитесь к такому мнению?

— В последние лет шесть у нас нет громких успехов. Но сейчас, мне кажется, подрастает хорошее поколение — много талантливых девочек, все играют с желанием.

— Есть у наших девушек стремление уезжать играть в Северную Америку?

— Конечно, да. Возможно, это не так ярко выражено, как в мужском, потому что чемпионат WNBA проходит летом. Кому-то, наверное, просто отдохнуть хочется. А, может, кто-то и не верит в свои силы. Трудно сказать, почему в WNBA так мало наших девчонок.

— Вы сами мечтаете попробовать себя в американской лиге?

— Безусловно! Очень хочу показать себя, хочу играть и доказывать, что росcиянки способны играть на самом высоком уровне.
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