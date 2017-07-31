Вадеева: Золото баскетбольного ЧМ до 19 лет и Евролиги — только начало
МОСКВА, 31 июл —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Баскетболистка сборной России и курского «Динамо» Мария Вадеева заявила, что победа на чемпионате мира для игроков не старше 19 лет и в Евролиге — это только начало для нее, и останавливаться она не собирается.
Сборная России в воскресенье впервые выиграла чемпионат мира среди игроков до 19 лет, победив в финале команду США со счетом 86:82. Вадеева была признана самым ценным игроком турнира. В сезоне-2016/17 курское «Динамо» выиграло женскую Евролигу.
«В следующем году меня еще ждет чемпионат Европы для игроков не старше 20 лет, так что нельзя сказать, что я окончательно перешла во взрослый баскетбол. Победа на чемпионате мира и в Евролиге — это только начало для меня, я точно не собираюсь останавливаться, дальше — больше. Главное — работать над собой, над психологией, над своими эмоциями. С этим бывают сложности, иногда эмоции перехлестывают, и это плохо влияет на мою игру», — сказала Вадеева в интервью агентству «Р-Спорт».
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