Сборная России в воскресенье впервые выиграла чемпионат мира среди игроков до 19 лет, победив в финале команду США со счетом 86:82. Вадеева была признана самым ценным игроком турнира. В сезоне-2016/17 курское «Динамо» выиграло женскую Евролигу.

«В следующем году меня еще ждет чемпионат Европы для игроков не старше 20 лет, так что нельзя сказать, что я окончательно перешла во взрослый баскетбол. Победа на чемпионате мира и в Евролиге — это только начало для меня, я точно не собираюсь останавливаться, дальше — больше. Главное — работать над собой, над психологией, над своими эмоциями. С этим бывают сложности, иногда эмоции перехлестывают, и это плохо влияет на мою игру», — сказала Вадеева в интервью агентству «Р-Спорт».