Гудбай, Америка. У России растет суперкоманда в женском баскетболе

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Эмоциональная победа сборной России на чемпионате мира среди девушек до 19 лет через несколько лет может сделать нашу команду несокрушимой и во взрослом баскетболе.

Вчера баскетболистки сборной России стали чемпионками мира среди девушек до 19 лет, вырвав в финале победу у американок со счетом 86:82. В четвертой четверти россиянки проигрывали со счетом 70:73, но сумели выдать феноменальную концовку и отобрать титул у фавориток турнира. Американки побеждали в этой возрастной группке на шести чемпионатах подряд, с 2005 года. Наши девушки же выиграли первенство мира U19 впервые в истории. «СЭ» изучил состав героической сборной и выбрал пять самых ярких звезд, которые в самом ближайшем будущем могут стать лидерами и во взрослой команде.

Мария ВАДЕЕВА

«Динамо» (Курск).

Главная восходящая звезда нашего баскетбола. Дочь бывшего защитника ЦСКА и экс-капитана «Химок» Алексея Вадеева, ныне известного тренера, работающего с юниорскими сборными России. В 16 лет Мария дебютировала в составе взрослой национальной команды, и не затерялась среди старших баскетболисток. На нынешнем юниорском чемпионате мира Вадеева была признана MVP. Наша центровая стала лучшей на турнире по средней результативности (18,4 очка за игру), подборам (14,0), дабл-даблам (6) и коэффициенту полезности (28,1).

Раиса МУСИНА

УГМК.

Так же, как и Вадеева, начинала в подмосковной спортшколе «Спарта&К». И тоже успела дебютировать во взрослой команде страны. Минувший сезон нападающая отыграла за польский «Польковице», став бронзовым призером чемпионата Польши. Этим летом девушка успела подписать контракт с УГМК. На первенстве мира U19 Мусина стала самым результативным игроком финала, забросив американкам 33 очка. Она завершила турнир второй по подборам (12,7), реализации штрафных (88,6 процента) и коэффициенту полезности (25,6) плюс заняла третье место в списке лучших снайперов (16,7 очка).

Дарья КУРИЛЬЧУК

«Спарта&К».

В 2014 году эта защитница вместе с Вадеевой и Мусиной стала чемпионкой Европы среди девушек до 16 лет. Начинала карьеру в Самарской спортшколе олимпийского резерва под руководством своего отца Виктора Курильчука, бывшего капитана казанского УНИКСа. На юниорском чемпионате мира в Италии Дарья оказалась лучшим игроком турнира по реализации трехочковых бросков — 45,9 процента (17 из 37).

Виктория ЗАВЬЯЛОВА

УГМК.

Начинала играть в баскетбол в городе Снежинск Челябинской области. Также была в составе команды, выигравшей чемпионат Европы U16 в 2014-м году и занявшей второе место на чемпионате Европы U20 в 2015-м. В мае этого года в составе взрослой команды УГМК юная разыгрывающая одержала победу в валидольным финале женской суперлиги против курского «Динамо», став чемпионкой страны. Автор «золотых» штрафных на первенстве мира U19.

Виктория ЧЕРЕН

«Динамо», Новосибирская область.

В 2013 году в составе московского УОР имени Гомельского выиграла евролигу для девушек до 14 лет. До прошлой весны молодая нападающая выступала за «Динамо-Фарм» (Курск), в составе которого в минувшем сезоне стала чемпионкой Суперлиги-1 и Балтийской лиги. В июне подписала контракт со взрослой командой «Динамо» (Новосибирская область).

ВПЕРВЫЕ ЗА 28 ЛЕТ.

Наша сборная выиграла чемпионат мира среди девушек U19 впервые с 1989 года, когда команда еще выступала под флагом СССР. Советские девушки также побеждали на этом турнире в 1985 году. На уровне чемпионатов Европы U17 россиянки выигрывали пять раз — в 1993, 1995, 1997, 2010, 2014 годах. Причем в последний раз костяк команды составляли именно нынешние триумфаторы чемпионата мира U19. Наши юноши завоевывали золото турнира U19 только в советские времена. В последний раз — в 1984 году. Взрослая женская сборная нашей страны не выигрывала чемпионат мира с 1983 года, а мужская — с 1982 года.

— С чего началось чемпионское утро? — вопрос нынешнему лидеру сборной России и MVP первенства мира U-19 Марии Вадеевой.

— Поставила себе будильник, поскольку у нас довольно ранний вылет в Москву, но проснулась не от его звонка, а от крика: «Россия! Россия!». Сразу улыбнулась.

— Кто-то из подруг по команде начал утро на позитивной ноте?

— Не представляете! Это был тренер! Мы сами сначала немного удивились, но потом долго смеялись.

— Появилось ощущение, что сделали большое дело?

— Пока нет. Откровенно говоря, не поняла даже пока, что произошло. Все пишут, поздравляют, столько теплых слов. Это безумно приятно. Андрей Кириленко сказал очень добрые слова — для нас это тоже очень важно. Но ощущения: все, я чемпионка мира — пока нет.