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31 июля 2017, 11:09 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Сергей Быков вошёл в тренерский штаб сборной России

Бывший капитан мужской национальной команды России по баскетболу Сергей Быков присоединился к тренерскому штабу Сергея Базаревича.

Вечером 30 июля он провёл свою первую тренировку в новом качестве.

Напомним, что в прошлом году Быков был капитаном сборной России и помог команде выйти финальный раунд Евробаскета-2017.

«Рад вновь присоединиться к сборной, теперь в новом качестве. Надеюсь, что мой опыт и репутация помогут команде удачно выступить на Евробаскете», — приводит слова Быкова официальный сайт РФБ.
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