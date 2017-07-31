Сергей Быков вошёл в тренерский штаб сборной России
Бывший капитан мужской национальной команды России по баскетболу Сергей Быков присоединился к тренерскому штабу Сергея Базаревича.
Вечером 30 июля он провёл свою первую тренировку в новом качестве.
Напомним, что в прошлом году Быков был капитаном сборной России и помог команде выйти финальный раунд Евробаскета-2017.
«Рад вновь присоединиться к сборной, теперь в новом качестве. Надеюсь, что мой опыт и репутация помогут команде удачно выступить на Евробаскете», — приводит слова Быкова официальный сайт РФБ.
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