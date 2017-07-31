Сергей Быков вошёл в тренерский штаб сборной России

Вечером 30 июля он провёл свою первую тренировку в новом качестве.

Напомним, что в прошлом году Быков был капитаном сборной России и помог команде выйти финальный раунд Евробаскета-2017.



«Рад вновь присоединиться к сборной, теперь в новом качестве. Надеюсь, что мой опыт и репутация помогут команде удачно выступить на Евробаскете», — приводит слова Быкова официальный сайт РФБ.