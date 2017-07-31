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31 июля 2017, 8:08 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Мария Вадеева признана MVP победного для сборной России ЧМ по баскетболу до 19 лет

МОСКВА, 31 июл — Р-Спорт. Баскетболистка сборной России Мария Вадеева признана самым ценным игроком (MVP) победного для российской команды чемпионата мира для игроков не старше 19 лет, который завершился в Италии, сообщает официальный Twitter Международной федерации баскетбола (FIBA).

Сборная России в воскресенье впервые в истории выиграла ЧМ до 19 лет, обыграв в финале команду США со счетом 86:82. Вадеева в решающем матче оформила дабл-дабл, набрав 26 очков и сделав 18 подборов.

Кроме Вадеевой, в символической первой пятерке по итогам турнира оказалась еще одна россиянка Раиса Мусина, которая в финальном матче отметилась 33 очками и 11 подборами. Также в сборную ЧМ вошли американки Тай Харрис и Ченнеди Картер и канадка Летисия Амихере.
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