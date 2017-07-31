Кириленко назвал невероятной победу российских баскетболисток на ЧМ среди девушек

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В финале мирового первенства, проходившего в Италии, россиянки обыграли команду США со счетом 86:82. Предыдущая победа отечественных баскетболисток на этом турнире была добыта еще сборной СССР в 1989 году. С тех пор на мировом первенстве побеждали только американки.

«Потрясающий успех нашей сборной! Отличный матч и фантастическая победа, — поделился впечатлениями Кириленко, присутствовавший на матче. — Я уже сказал девочкам, что именно в таких играх рождаются великие игроки, великие команды. Не тогда, когда ты ведешь весь матч, или, наоборот, проигрываешь и вытаскиваешь в концовке, а когда вся игра идет с такими перепадами, и огромное количество раз меняется лидер».

По итогам турнира две россиянки были включены в символическую пятерку лучших баскетболисток турнира — центровая Мария Вадеева (признана самым ценным игроком) и капитан команды форвард Раиса Мусина.

Президент РФБ отметил, что в финальной встрече россиянки проявили «фантастическую волю и характер», заслужив победу. «Я еще в начале лета говорил, что у нас действительно очень крутое молодое поколение. Им, конечно, еще расти и расти в своем мастерстве. Тем не менее, сегодня они всем все доказали и показали», — подчеркнул он.

«Хочу отметить отличную работу старшего тренера Александра Ковалева и всего штаба сборной. От всей души поздравляю всех с этим невероятным успехом! У нас появились первые чемпионы мира в молодежном баскетболе. И вторые в истории России после победы в этом году женской сборной по баскетболу 3×3», — подытожил глава федерации.