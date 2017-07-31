Итальянец Галлинари сломал руку в драке с соперником и пропустит Евробаскет
ТАСС, 31 июля. Форвард сборной Италии и клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Данило Галлинари пропустит чемпионат Европы
из-за перелома руки. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Италии.
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Видимо, что-то случилось...
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Галлинари получил травму в товарищеском матче со сборной Нидерландов на Кубке Трентино. В одном из игровых эпизодов в борьбе за подбор его толкнул соперник. Итальянец не сдержался и набросился на голландца, ударив его кулаком в голову, но в результате травмировался сам, сломав правую руку.
На восстановление 28-летнему баскетболисту понадобится 40 дней, а это значит, что он пропустит Евробаскет.
В начале июля Галлинари подписал с «Клипперс» трехлетний контракт на 65 млн долларов.
Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия),
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