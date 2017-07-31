Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30536511/
31 июля 2017, 7:47 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Итальянец Галлинари сломал руку в драке с соперником и пропустит Евробаскет

ТАСС, 31 июля. Форвард сборной Италии и клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Данило Галлинари пропустит чемпионат Европы из-за перелома руки. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Италии.

Форвард сборной Италии ударил в голову голландского баскетболиста грубо сыгравшего против него но в результате сам получил травму. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Галлинари получил травму в товарищеском матче со сборной Нидерландов на Кубке Трентино. В одном из игровых эпизодов в борьбе за подбор его толкнул соперник. Итальянец не сдержался и набросился на голландца, ударив его кулаком в голову, но в результате травмировался сам, сломав правую руку.

На восстановление 28-летнему баскетболисту понадобится 40 дней, а это значит, что он пропустит Евробаскет.

В начале июля Галлинари подписал с «Клипперс» трехлетний контракт на 65 млн долларов.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия), Тель-Авиве (Израиль) и Клуж-Напоке (Румыния).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Баскетболист сборной России Сергей Карасев пропустит ЧЕ-2017 из-за травмы

Баскетболист сборной России Сергей Карасев пропустит ЧЕ-2017 из-за травмы

ТАСС, 25 июля. Баскетболист «Зенита» Сергей Карасев из-за травмы не сможет выступить за сборную России на чемпионате Европы 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).
Еще 7 новостей  Все новости

"Зенит" обыграл "Тосно" в матче чемпионата России по футболу

Сборная России выиграла общекомандный зачет Всемирных игр в Польше

Мутко: чемпионат мира по водным видам стал хорошим заделом для России к Олимпиаде-2020

"Зенит" обыграл "Тосно" в матче чемпионата России по футболу

Сборная России выиграла общекомандный зачет Всемирных игр в Польше