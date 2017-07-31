Галлинари сломал руку, ударив соперника во время матча, и пропустит Евробаскет
Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» и сборной Италии Данило Галлинари пропустит Евробаскет-2017
из-за перелома руки, сообщает CBS Sports.
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Видимо, что-то случилось...
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28-летний баскетболист травмировался во время матча со сборной Нидерландов на товарищеском турнире Кубок Трентино. Галлинари ударил игрока соперника Йито Кока в челюсть после борьбы под щитом, в результате чего сам получил повреждение.
По последним данным, восстановление итальянского форварда займёт не менее 40 дней.
Чемпионат Европы по баскетболу пройдёт с 31 августа по 17 сентября.
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