Галлинари сломал руку, ударив соперника во время матча, и пропустит Евробаскет

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28-летний баскетболист травмировался во время матча со сборной Нидерландов на товарищеском турнире Кубок Трентино. Галлинари ударил игрока соперника Йито Кока в челюсть после борьбы под щитом, в результате чего сам получил повреждение.

По последним данным, восстановление итальянского форварда займёт не менее 40 дней.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдёт с 31 августа по 17 сентября.