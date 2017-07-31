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31 июля 2017, 1:59 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Галлинари сломал руку, ударив соперника во время матча, и пропустит Евробаскет

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» и сборной Италии Данило Галлинари пропустит Евробаскет-2017 из-за перелома руки, сообщает CBS Sports.

Форвард Лос-Анджелес <span class=error>Клипперс</span> и сборной Италии <span class=error>Данило</span> Галлинари пропустит Евробаскет-2017 <nobr>из-за </nobr>перелома руки сообщает CBS Sports. Увеличить
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28-летний баскетболист травмировался во время матча со сборной Нидерландов на товарищеском турнире Кубок Трентино. Галлинари ударил игрока соперника Йито Кока в челюсть после борьбы под щитом, в результате чего сам получил повреждение.

По последним данным, восстановление итальянского форварда займёт не менее 40 дней.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдёт с 31 августа по 17 сентября.
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