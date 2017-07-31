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31 июля 2017, 0:42 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Российские баскетболистки победили на ЧМ среди игроков не старше 19 лет

ТАСС, 30 июля. Сборная России по баскетболу стала победителем чемпионата мира среди девушек (игроки до 19 лет). Соревнования проходили в Италии.

В финале россиянки выиграли у американок со счетом 86:82. Увеличить
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В финале россиянки обыграли команду США со счетом 86:82. В матче за третье место сборная Канады оказалась сильнее команды Японии — 67:60.

Чемпионат мира среди девушек до 19 лет проводится с 1985 года. Дважды — в 1985 и 1989 годах — на турнире побеждали спортсменки СССР. Американские баскетболистки выигрывали мировое первенство семь раз, причем они становились победительницами шести последних турниров.
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