Российские баскетболистки победили на ЧМ среди игроков не старше 19 лет
ТАСС, 30 июля. Сборная России по баскетболу стала победителем чемпионата мира среди девушек (игроки до 19 лет). Соревнования проходили в Италии.
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В финале россиянки обыграли команду США со счетом 86:82. В матче за третье место сборная Канады оказалась сильнее команды Японии — 67:60.
Чемпионат мира среди девушек до 19 лет проводится с 1985 года. Дважды — в 1985 и 1989 годах — на турнире побеждали спортсменки СССР. Американские баскетболистки выигрывали мировое первенство семь раз, причем они становились победительницами шести последних турниров.
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