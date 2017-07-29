Дэвид Блатт: Буду переживать за Россию на Евробаскете

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Сотни тысяч любителей баскетбола стали гостями традиционного фестиваля баскетбольной культуры «Экспо-баскета», который прошел в «Лужниках». Площадка ежегодно привлекает к себе внимание любителей баскетбола в столице, но в этом году интерес оказался особенно масштабным. Поспособствовала, конечно, в том числе и погода — редкий жаркий денек этого лета было как никогда приятно провести в компании любимых игроков и тренеров, а также единомышленников. К тому же, здесь было чем заняться и детям, и взрослым — активностей хватало на всех.

В выставочном павильоне свои стенды подготовили ведущие клубы и лиги, а также проекты Российской федерации баскетбола. В соседнем шатре расположился деловой форум для профессионалов спортивного маркетинга. Гости фестиваля могли попробовать свои силы в специальной зоне баскет-ГТО, а также в рамках фестиваля состоялось сразу несколько баскетбольных матчей — матчи единого школьного финала, массовый турнир по уличному баскетболу, который удивил количеством участников, а также международный кубок по уличному баскетболу 3×3 «Moscow Open 2017». В финале чемпионата России по уличному баскетболу 3×3 петербургская ЦОП-1 победила самарскую Lapp Russia — 17:16. В пятницу главный тренер сборной России Сергей Базаревич провел семинар на главном корте, а кульминацией стал финальный день фестиваля, когда прошла презентация национальной команды, которая готовится к Евробаскету.

РЯДОМ С КУМИРАМИ

Пожалуй, одна из самых крутых вещей в этом фестивале — это возможность увидеть кумиров вблизи, задать им свои вопросы и сделать памятную фотографию. Нет никаких заборов и кордонов охраны — Тимофей Мозгов, Алексей Швед или Виталий Фридзон ходят по павильонам, раздают автографы, смеются и загорают под тем же солнцем. Для мальчишек, у которых баскетбол еще не стал делом, но уже стал смыслом жизни, за счастье было просто постоять рядом. Об этом сказал и Андрей Кириленко, вспомнивший себя в таком же возрасте таким же влюбленным в игру и жаждущим побыть рядом со звездами мальчишкой.

— Меня впечатлило то, что в субботу мы ожидаем порядка 200 тысяч гостей, — сказал Кириленко. — Если в прошлом году за три дня было около 80 тысяч, то сегодня только за день будет в два с половиной раза больше. Вижу неподдельный интерес гостей, в том числе молодой аудитории. Когда мы два года назад начинали, не думали, что все будет настолько масштабно! Для игроков важно увидеть, какой интерес вызывает их выступление. Думаю, что игроки получат хороший заряд энергии на следующий месяц подготовки!

ВЫШЕ ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ

Кульминацией праздника стала презентация игроков сборной России, которые готовятся в эти дни к Евробаскету. На небольшой площадке собралось порядка двух тысяч зрителей, которые бурно приветствовали игроков. На центральный корт вышли Алексей Швед, Евгений Бабурин, Виталий Фридзон, Владимир Ивлиев, Андрей Зубков, Дмитрий Хвостов, Антон Пушков, Тимофей Мозгов, Владислав Трушкин, Максим Корюшкин, Андрей Воронцевич, Станислав Ильницкий, Дмитрий Кулагин, Вячеслав Зайцев, Михаил Кулагин, Никита Курбанов, а также главный тренер Сергей Базаревич. Конечно, не все из них — только 12 человек — поедут на Евробаскет, но каждый в эти дни полностью отдается работе, чтобы вложить в командную игру всех себя.

На презентации не обошлись без улыбок и юмора. Фридзон объяснил, почему на Евробаскет поболеть не приедет Александр Овечкин — предсезонная подготовка не позволяет. Но пообещал, что хоккеист, любящий баскетбол и поддерживающий нашу команду, обязательно будет смотреть матчи по телевизору. «Чувство юмора не важно, главное, чтобы хорошо играли в баскетбол, — смеясь, резюмировал Кириленко. — Хотя ребята, которые умеют пошутить над собой и другими, на площадке немного более раскованы. Настрой и психологическая подготовка необходимы «.

Команда пропустила тренировку из-за мероприятия, но это было запланировано, хотя главный тренер не преминул упомянуть о несостоявшемся занятии.

— Несмотря на то, что праздник не позволил нам потренироваться сегодня, думаю, что ребята получат положительную энергию, — отметил Базаревич. — Важно понимать, что ты делаешь что-то, что нравится людям. Это заряжает команду перед заключительными неделями подготовки, это важная часть мотивации.

— Сейчас на что делаете акцент в подготовке?

— В начале нам надо было освежить наши знания того, как хотим играть. Много уделяли внимания командным взаимодействиям. А сейчас пытаемся все это развить по частям и поработать над деталями. Игры в Санкт-Петербурге позволят нам сделать первые выводы по поводу того, как мы тренируемся.

— Отсутствие Сергея Карасева будет ощущаться?

— Конечно, это скажется — он и в прошлом году был большой частью команды. У нас нет игрока с таким функционалом, но будем играть чуть-чуть по-другому. В прошлом году тоже перестраивались, когда потеряли Фридзона и Шведа, нашли резервы. Жалко, что Карасева нет, он бы разнообразил нашу игру. Но травмы это часть игры. В принципе ребята достаточно подготовленные, энергия через край — надо направить ее в правильное русло.

— Какой результат будет успешным?

— Мы, конечно, думаем о самых высоких местах и лучше без «но». Последние годы были не очень удачными, и сейчас мы не являемся фаворитами — но это плюс. У нас хороший состав, чтобы показать хорошую игру. Андрей Кириленко правильно сказал — если мы будем выкладываться по полной, результат придет. Не хотел бы рассуждать по поводу мест. Где-то важна удача, много команд одного уровня — и как сложится командная химия, как сложится турнир, который для нас начинается довольно тяжелым расписанием. Это все будет влиять на окончательный результат.

Ответил на этот вопрос и Андрей Кириленко, не ставший также загадывать по поводу конкретных мест.

— Конечно, нам всем хочется, чтобы наша команда боролась за медали. И наша цель — чтобы команда была боеспособна и боролась. Но даже больше чем спортивный результат для меня важно, чтобы команда выкладывалась, показывала свое сердце и билась на каждом клочке баскетбольной площадки. Если мы будем это видеть, наши болельщики будут болеть. Если не будем играть, а как-то кое-как отрабатывать, у нас ничего не получится. Поэтому желаю ребятам биться, бороться, кусаться, как сказал главный тренер, и только через это мы сможем увидеть настоящий спортивный результат.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПОБЕДЕ

Именно в этом году исполнилось десять лет с памятной победы на Евробаскете 2007 года, а точнее, с дубля — так как золото взяли и мужская, и женская команды. Мужчинами тогда руководил Дэвид Блатт, который был приглашен на «Экспо-баскет» и присутствовал на презентации команды, пожелав парням удачи в предстоящей подготовке и, конечно, на самом турнире. И в пятницу многие участники того памятного дня пересматривали финальный матч. Экс-тренер сборной признался, что не впервые смотрел эту запись, но каждый раз — с особенными чувствами.

— Конечно, я все помню очень хорошо, — отметил Блатт. — Это один из величайших моментов в моей баскетбольной жизни. Помню отлично, что никто и не думал, что мы можем завоевать медаль, не говоря уже о победе на самом Евробаскете. Что запомнилось — так это как команда собралась, как ребята работали и поддерживали друг друга, стремились прибавлять с каждой игрой. Помню, как мы проходили сильные сборные одну за одной. Все вспоминают финальный результат, но в моей голове остался весь процесс, как мы к этому шли.

— Что чувствовали, когда смотрели игру снова?

— Не в первый раз пересматривал, но, вы знаете, это очень особенный момент. И вчера, когда я сидел рядом с многими участниками той игры здесь в России, чувствовал невероятную гордость и счастье. Все-таки та победа была неожиданностью, никто не думал, что мы действительно можем такое сотворить. И когда я снова посмотрел, понял, какой особенный был турнир и какая особенная была наша команда.

— Вот и сейчас от нашей команды, наверное, не ждут золотых медалей. Как думаете, могли бы мы повторить успех десятилетней давности в этом году?

— Сейчас смотрю на сборную России и вижу отличное сочетание опытных игроков с большим бэкграундом за плечами и молодых игроков. Это хорошее сочетание, команда качественная и с хорошим тренерским штабом. Я не был вовлечен в тренировочный процесс, но думаю, что есть некая преемственность и сплоченность в этой команде, какая была и в нашей, образца 2007 или 2011−2012 года. Потому что эта химия, эта вера друг в друга действительно была ключом к успеху тогда.

— Будете следить за выступлением россиян на Евробаскете?

— Непременно! Я буду в это время в Турции со своей командой, и буду там переживать за российскую сборную.