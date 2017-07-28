Виталий Фридзон: На чемпионате Европы будем играть в скоростной баскетбол

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Национальная команда собралась на подмосковной базе в Новогорске в начале недели и пробудет там до 3 августа. После этого подопечным Сергея Базаревича предстоят три турнира — в Петербурге, Казани и Германии. А 31 августа россияне начнут чемпионат Европы матчем с Турцией.

— Приехал в сборную с хорошим настроем, как и всегда. Отпуск закончился, отдохнул морально и физически, — начал Фридзон. — Приехал в нормальной форме, но все равно пока тяжело входить в работу после отпуска. Организм постепенно привыкает к нагрузкам, нужно недели две, чтобы набрать кондиции. У нас сейчас по две тренировки в день, после них все тело побаливает, но это нормальная ситуация. Так всегда.

— Как атмосфера в команде?

— Добрая, веселая, сборная всегда этим отличалась. Думаю, у нас неплохой коллектив собирается. Готовимся себя здорово показать, выступить. Почти все уже подъехали, на днях Алексей Швед подключится. Думаю, все будет хорошо.

— Как скажется отсутствие Сергея Карасева, которому пришлось перенести операцию на плече?

— Для сборной это потеря, нам будет его не хватать. Но баскетбол — травмоопасный вид спорта. Я в прошлом году тоже ломал локоть, и было обидно пропускать квалификацию Евробаскета. Тут уже ничего не поделаешь.

— Пока тренерский штаб делает упор на «физику»?

— Да, конечно, чтобы войти в сезон. Вечером мы играем в баскетбол, потихоньку начинаем готовиться к турниру в Петербурге. Он начинается уже 4 августа. А утренние тренировки, конечно, больше на «физику» — штанга, станции, как положено.

Виталий ФРИДЗОН. AFP 2017

В СБОРНОЙ ДЕДОВЩИНЫ НЕТ

— У сборной запланировано три контрольных старта. Что можете сказать о них, о подборе соперников?

— Мы пока их не разбирали, еще рано об этом говорить. Пока мы ищем свои комбинации, наигрываем — у нас в команде есть небольшие изменения. Мы начали с изучения себя, а не соперников. Пока не так много времени прошло, чтобы думать о других командах.

— Но уже чувствуется, в какой баскетбол будет играть сборная России?

— Я уже работал с Сергеем Базаревичем, знаю его тактику. Мы будем играть в скоростной баскетбол с быстрым переходом из обороны в нападение. Тем более что у нас есть, кому разгонять атаки — это и Хвостов, и Швед, и Миша Кулагин. Много молодых игроков, которые бегут и решают. Думаю, для нашей команды это неплохой вариант. Мы здорово выглядели год назад в квалификации, хотя понятно, что там были соперники другого уровня. Если не будет получаться, тогда станем смотреть по ситуации, разыгрывать мяч.

— Вы в команде один из самых опытных баскетболистов. Влияет ли это на ваш статус?

— Нет, дедовщины в сборной нет (смеется). Да, я самый возрастной, неожиданно для себя дожил до таких времен. Начинал самым молодым, но время быстро пролетело. Получается, я уже 12-й сезон в команде, приличный показатель. Да, есть уважение со стороны других. Но мы все ровно друг с другом общаемся. Повторюсь, у нас очень хороший коллектив, дружный, и это всегда было в сборной.

— Официальная презентация команды пройдет на фестивале «Экспо-Баскет» в Лужниках. Как относитесь к этому событию?

— Я был на нем в прошлом году, приезжал вместе со сборной. Это на самом деле праздник баскетбола, надо отдать должное федерации и всем клубам, которые в нем участвуют. В том числе и наш ЦСКА. В прошлом году приезжало столько людей со всей России, никогда такого не видел. Очень сильное впечатление. Сколько там разных мероприятий!

Думаю, давно пора было проводить такой фестиваль. Если бы во времена, когда я был молодым и только начинал играть в баскетбол, было бы что-то подобное, обязательно бы приехал. Чтобы увидеть все это и главную команду страны. Считаю, что это интересное и нужное для развития баскетбола начинание, просто супер. Люди должны видеть и знать свою сборную, чтобы болеть за нее на Евробаскете. Думаю, с годами все это будет только развиваться.

НА ЕВРОБАСКЕТЕ НЕ БУДЕТ ПРОХОДНЫХ ИГР

— Что скажете о календаре группового турнира Евробаскета, который нам выпало начинать спаренными матчами против Турции и Сербии?

— Ну, такой выпал жребий, никакой трагедии не произошло. Все будет зависеть от нас, как мы подойдем к чемпионату, вот и все. Время на подготовку у нас есть, есть турниры. Наоборот, мне кажется, будет красивое противостояние Россия — Турция в первый же вечер — мы и хозяева, зал битком, очень хорошая атмосфера.

— Но ведь получается, что российской команде сразу играть с двумя самыми серьезными соперниками на предварительной стадии?

— Давайте будем честными, на Евробаскете не будет проходных соперников. Смотрите, какую команду Латвия собрала! Думаю, они еще преподнесут сюрпризы. Бельгия, тоже скажу, такая темная лошадка. Ладно, Великобритания, у них не так развит баскетбол. Сербия — фаворит, они в последние годы всегда в финалах. А остальные нельзя сказать, что кто-то сильнее и слабее. Поэтому не важно, с кем встретимся первым, с кем последним. Надо выходить и играть.

— Самая сильная сторона российской команды?

— У нас очень неплохой состав в этом году. И если мы подойдем к старту в соответствующей форме, у нас хорошие шансы. Мы не просто так едем на Евробаскет, а показывать хорошие результаты и бороться за высокие места. У нас очень силен командный дух, каждый поддерживает каждого. Много ребят играли на высоком уровне и знают, как приносить пользу и побеждать. Тренер очень опытный и грамотный, побывал в разных командах и знает, как нас сплотить в единое целое. Каждый будет знать свою роль.