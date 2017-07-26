Баскетболистки сборной России вышли в четвертьфинал ЧМ среди игроков до 19 лет
МОСКВА, 26 июл —
Р-Спорт. Баскетболистки сборной России пробились в четвертьфинал чемпионата мира среди игроков до 19 лет, который проходит в Италии.
В среду россиянки в матче 1/8 финала нанесли поражение команде Мали — 90:66 (29:12, 24:13, 17:27, 20:14). Самой результативной в составе сборной России стала Мария Вадеева, в активе которой 22 очка, 23 подбора и 5 передач.
Следующим соперником российской команды станет сборная Австралии. Игра состоится 28 июля.
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