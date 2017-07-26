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26 июля 2017, 21:35 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Баскетболистки сборной России вышли в четвертьфинал ЧМ среди игроков до 19 лет

МОСКВА, 26 июл — Р-Спорт. Баскетболистки сборной России пробились в четвертьфинал чемпионата мира среди игроков до 19 лет, который проходит в Италии.

В среду россиянки в матче 1/8 финала нанесли поражение команде Мали — 90:66 (29:12, 24:13, 17:27, 20:14). Самой результативной в составе сборной России стала Мария Вадеева, в активе которой 22 очка, 23 подбора и 5 передач.

Следующим соперником российской команды станет сборная Австралии. Игра состоится 28 июля.
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