Баскетболист сборной России Сергей Карасев пропустит ЧЕ-2017 из-за травмы

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Незадолго до старта первого сбора национальной команды Карасев повредил плечевой сустав. После медицинского обследования ему была сделана операция.

РФБ не сообщает об окончательных сроках восстановления, отметив, что травма не позволит ему выступить на турнире.