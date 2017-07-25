Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30487799/
25 июля 2017, 14:13 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Антонов: Сборная России продолжит показывать качественный баскетбол

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России будет стараться и в дальнейшем показывать качественный баскетбол, как это было во время квалификации к чемпионату Европы 2017 года. Об этом ТАСС заявил форвард сборной и ЦСКА Семен Антонов.

Форвард заявил что в команде царит теплая атмосфера. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В настоящее время национальная команда проводит первый сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в сентябре.

«Последние пять лет в плане результатов у сборной были не очень удачными. Но в прошлом году мы провели хороший квалификационный турнир, где показывали качественный баскетбол, и, надеюсь, проложим это делать, — казал Антонов. -. Впереди несколько товарищеских турниров, после которых будет понятно, что и как».

Форвард заявил, что в команде царит теплая атмосфера: «По ходу сезона мы (игроки сборной) играем друг против друга, и там совсем не до приятельского общения. Это еще одна причина, почему мы с удовольствием приезжаем в сборную — тут царит семейная, теплая атмосфера, все рады друг друга видеть. Все знают, для чего собрались — чтобы достойно выступить на Евробаскете».

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Базаревич: Баскетболистам сборной РФ потребуется время, чтобы вспомнить систему игры

Базаревич: Баскетболистам сборной РФ потребуется время, чтобы вспомнить систему игры

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам, вызванным на первый сбор, потребуется время, чтобы вспомнить игровую систему сборной России. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Сергей Базаревич.
Еще 7 новостей  Все новости

Украинский боксер Каштанов получил гражданство РФ

Кириленко: состав сборной России на Евробаскет-2017 на бумаге выглядит внушительно

Губернатор Волгоградской области заверил Мутко, что аэропорт реконструируют в срок

Украинский боксер Каштанов получил гражданство РФ

Кириленко: состав сборной России на Евробаскет-2017 на бумаге выглядит внушительно