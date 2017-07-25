Антонов: Сборная России продолжит показывать качественный баскетбол

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В настоящее время национальная команда проводит первый сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в сентябре.

«Последние пять лет в плане результатов у сборной были не очень удачными. Но в прошлом году мы провели хороший квалификационный турнир, где показывали качественный баскетбол, и, надеюсь, проложим это делать, — казал Антонов. -. Впереди несколько товарищеских турниров, после которых будет понятно, что и как».

Форвард заявил, что в команде царит теплая атмосфера: «По ходу сезона мы (игроки сборной) играем друг против друга, и там совсем не до приятельского общения. Это еще одна причина, почему мы с удовольствием приезжаем в сборную — тут царит семейная, теплая атмосфера, все рады друг друга видеть. Все знают, для чего собрались — чтобы достойно выступить на Евробаскете».