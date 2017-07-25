Антонов: Сборная России продолжит показывать качественный баскетбол
МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России будет стараться и в дальнейшем показывать качественный баскетбол, как это было во время квалификации к чемпионату Европы 2017 года. Об этом ТАСС заявил форвард сборной и ЦСКА Семен Антонов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В настоящее время национальная команда проводит первый сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в сентябре.
«Последние пять лет в плане результатов у сборной были не очень удачными. Но в прошлом году мы провели хороший квалификационный турнир, где показывали качественный баскетбол, и, надеюсь, проложим это делать, — казал Антонов. -. Впереди несколько товарищеских турниров, после которых будет понятно, что и как».
Форвард заявил, что в команде царит теплая атмосфера: «По ходу сезона мы (игроки сборной) играем друг против друга, и там совсем не до приятельского общения. Это еще одна причина, почему мы с удовольствием приезжаем в сборную — тут царит семейная, теплая атмосфера, все рады друг друга видеть. Все знают, для чего собрались — чтобы достойно выступить на Евробаскете».
Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter