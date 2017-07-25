Базаревич: Баскетболистам сборной РФ потребуется время, чтобы вспомнить систему игры

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В настоящее время национальная команда проводит первый сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в сентябре.

«Все игроки сборной работают с большим энтузиазмом, что радует, — сказал он. — Конечно, потребуется какое-то время, чтобы вспомнить систему, по которой мы играли в прошлом году. Но команда освежит все в памяти и будем работать дальше».

«На следующей неделе команда сыграет в Санкт- Петербурге, на Кубке Кондрашина и Белова. Там посмотрим, что удалось наработать на стартовом этапе подготовки», — добавил Базаревич.