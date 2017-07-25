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25 июля 2017, 12:59 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Базаревич: Баскетболистам сборной РФ потребуется время, чтобы вспомнить систему игры

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам, вызванным на первый сбор, потребуется время, чтобы вспомнить игровую систему сборной России. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Сергей Базаревич.

В настоящее время национальная команда проводит первый сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы который пройдет в сентябре. Увеличить
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В настоящее время национальная команда проводит первый сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в сентябре.

«Все игроки сборной работают с большим энтузиазмом, что радует, — сказал он. — Конечно, потребуется какое-то время, чтобы вспомнить систему, по которой мы играли в прошлом году. Но команда освежит все в памяти и будем работать дальше».

«На следующей неделе команда сыграет в Санкт- Петербурге, на Кубке Кондрашина и Белова. Там посмотрим, что удалось наработать на стартовом этапе подготовки», — добавил Базаревич.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.
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